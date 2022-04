Nicolás López es declarado culpable por abuso sexual consumado

Luego de semanas de juicio, finalmente pasadas las 13:00 horas de este martes 26 de abril, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña Del Mar, declaró culpable a Nicolás López por dos delitos de abuso sexual consumado.

Este veredicto que se decidió de manera unánime llega tras un largo juicio que incluyó las declaraciones de conocidas actrices como Ignacia Allamand, Paz Bascuñan y Loreto Aravena, quienes testificaron a favor del director de cine caído en desgracia.

Desde la Fiscalía se lograron acreditar dos delitos de abuso sexual en el carácter de consumado; esto luego de comprobarse las acusaciones realizadas por dos actrices nacionales. Mientras que no se pudo confirmar el delito de violación que se le acusaba, el cual habría ocurrido a principios del 2000.

Junto con esto, Nicolás López también resultó absuelto por el delito de ultraje a las buenas costumbres, esto debido a que no se logró corroborar la acusación. Mientras que tampoco se consiguió comprobar el delito de abuso sexual reiterado.

Por lo mismo que ahora se espera la lectura de sentencia por parte de los tribunales; para confirmar si se concede la condena esperada. Pues hay que recordar que desde la Fiscalía se solicitaron 5 años y un día de presidio efectivo en su grado mínimo.

Nicolás López previo a la sentencia

Se debe mencionar que durante la mañana de este martes, La Tercera logró recoger las últimas palabras de Nicolás López previo a conocerse el veredicto.

Para comenzar, el cineasta afirmó: «Después de seis semanas de juicio, confío que las sólidas evidencias entregadas hayan servido para demostrar mi inocencia de los delitos de los que se me acusa. Espero con tranquilidad el veredicto».

Junto con agregar que «hoy terminan cuatro años de calvario. Quiero reiterar lo que he dicho siempre: Nunca he violado a nadie, jamás he abusado de nadie. Estoy consciente de que mis palabras pueden haber ofendido, pero nunca con intención de causar daño».

Noticia en desarrollo…