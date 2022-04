¿Cuál es el tierno regalo que le hizo Hernán Calderón a Kel Calderón?

Como ya es sabido, Kel Calderón es una de las influencers más populares de nuestro país, pues solo en Instagram, la chiquilla cuenta con más de 1.8 millones de seguidores. Así que siempre le llegan acuerdos para promocionar importantes marcas.

Es en este contexto que durante los últimos días, la chiquilla se convirtió en el rostro de la marca TangleTeezer, por lo que participó de un evento presentando el producto y obviamente que su papá, Hernán Calderón, estaba más que orgulloso de su nuevo logro y quiso felicitarla.

Así es como lo demostró la propia Kel Calderón, quien a través de su cuenta de Instagram compartió un registro en el que se puede ver el lindo regalo que decidió hacerle su papá por el nuevo proyecto en el que está trabajando.

¿Cuál es el regalo que le hizo su papá a Kel Calderón?

Resulta que a través de Instagram la retoña de Raquel Argandoña escribió: «A mi papá no lo dejé ir al evento de TangleTeezer porque no quiero que se vaya a agarra ninguna enfermedad de ningún tipo». Junto con agregar que «Pero me mandó estas flores hermosas».

Hay que mencionar que este significa un gran logro, ya que es la primera vez que la prestigiosa marca inglesa decide colaborar con una influencer en una nueva línea de cepillos para el pelo que se venderá en toda Latinoamérica.

Kel Calderón y la salud de su papá

Hay que recordar que hace un tiempo Hernán Calderón no lo pasó para nada bien, ya que estuvo hospitalizado e incluso conectado a ventilación mecánica, luego de contagiarse de Covid-19, por lo que la joven estuvo a su lado en todo momento.

Durante las fiestas de fin de año, Kel Calderón reflexionó sobre esta situación y afirmó que «No voy a mentir, este ha sido un año horrendamente difícil para mi, por lo mismo esta navidad tiene un sabor sumamente extraño, hoy no hay vestidos de fiesta ni comidas con muchos invitados».