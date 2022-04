Naya Fácil mostró el nuevo arreglín que se hizo en el rostro

Tiempo atrás te contamos que Naya Fácil había decidido cambiar por completo su físico, pues la chiquilla se pegó un viaje ni más ni menos que a Colombia para someterse a diez operaciones con las que esperaba enchularse de pies a cabeza.

Y ya pasados unos meses, la polémica influencer debió volver al pabellón para arreglar un detalle en su nariz, luego de que la rinoplastia a la que se sometió no quedara de la forma que se esperaba.

«Me vine a la segunda sesión para levantarme la puntita de la nariz» comenzó señalando Naya Fácil a través de Instagram. Junto con agregar que «Como saben, yo tengo una rino, pero me la mal cuidé. Entonces se me bajó la puntita de la nariz un poco. Ahora me la estoy levantando».

De paso, la chiquilla aprovechó de explicar que el arreglín se trata de una inyección de ácido hialurónico, la cual se usa para arreglar este tipo de imperfecciones.

Con el paso de las horas, Naya Fácil compartió un registro sobre los rápidos cambios que tuvo su rostro tras la pequeña intervención. «La verdad es que estoy impactada con el cambio. Les voy a subir la foto de cómo yo llegué y cómo me dejaron».

Naya Fácil y las drogas

Hay que mencionar que recientemente la influencer nacional estuvo en el centro de la noticia, luego de que confesara que lleva un largo tiempo conviviendo con una complicada adicción a la cocaína rosa, también llamada Tusi.

«Últimamente llevo saliendo caleta, y no sé. El otro día estuve sacando la cuenta de cuánto tiempo le hago al tusi, y le hago hace más o menos dos años ya» comenzó relatando.

Junto con lo que Naya Fácil agregó: «Me está pasando algo raro… Ahora ya no soy tan borracha, estoy muy metida en la vola del tusi. Para que les voy a mentir, yo no compro, a mí me regalan. Al lado donde llego, me regalan».

«Las primeras veces era normal, un poco (…) ahora si no hay tusi no se vacila… ya no asisto a los compromisos de mis cosas… estoy dejando mi vida de lado, incluso las redes» señaló.