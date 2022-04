Thati Lira se emociona con romántico gesto de Mauricio Isla en Aquí se Baila

La noche de este miércoles se emitió un nuevo capítulo de Aquí se Baila, donde Thati Lira protagonizó uno de los momentos más comentados de la jornada, luego de que Mauricio Isla la sorprendiera con un romántico detalle.

Resulta que luego de su presentación junto a Julio Allendes, la bailarina brasileña recibió por parte de su pierno un adorable gesto. todo comenzó con Sergio Lagos, quien le dijo: «Permítanme este detalle para ustedes». Momento en el que llenó de flores a la pareja, pero la cosa no se quedó ahí. «Esto no es todo, es parte de un regalo. Hay más».

«Es un regalo que llegó hasta nuestro canal y que tiene un emisor» lanzó el animador del espacio sobre las flores. Tras esto, Thati Lira recibió una carta por parte de Mauricio Isla. «Mucha suerte en todo lo que viene en el programa, corazón. Desde Brasil apoyándote hasta el final».

Y esto no es lo único, ya que el Huaso también le preparó un lindo video con unas románticas palabras. «Hola corazón, espero que estés muy bien y que te vaya muy bien en el programa. Disfruta mucho cada momento cuando estás ensayando y compitiendo. Te mando muchos besitos».

Luego de ver el video, una notablemente emocionada Thati Lira aseguró que «Sé que a él le cuesta hacer eso. Mauricio es una persona especial, es una persona que no habla mucho, pero hace mucho».

Thati Lira y su relación

Previo a su ingreso a Aquí se Baila, la brasileña habló de su relación a distancia con Isla, donde confesó que «Nos respetamos, confiamos el uno en el otro, nos llevamos bien y estamos muy contentos. Yo siempre dejo que todo fluya, no me gusta forzar las cosas. No hay presión».

«Mi teoría es que cuando pasas mucho tiempo con una persona no respiras, no hablas de otra cosa. Necesitas extrañar. Eso da otro sabor a la relación» agregó Thati Lira.