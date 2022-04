Naya Fácil sorprende con nuevos videos junto a su supuesto pololo

Unas semanas atrás te contamos que Naya Fácil dejó la grande entre sus seguidores en redes sociales, luego de que compartiera unos registros bien acurrucada junto a un misterioso hombre; lo que de inmediato comenzó los rumores de que tenía un nuevo amor.

La polémica influencer subió una postal en la que salía acostada junto al afortunado, a quien no le mostró la cara. Pero no se quedó ahí, ya que incluso le dedicó unas románticas palabras. «Me encanta este hombre. Es el único que me hace sentir especial».

Desde ese momento que Naya Fácil tiene vueltos locos a sus seguidores, quienes a toda costa quieren saber de quién se trata el misterioso chiquillo que se habría robado su corazón y que mantiene en secreto.

Los nuevos videos de Naya Fácil

Según consigna FMDOS, a pesar de que la influencer no ha querido mostrar el rostro de su nuevo amorcito, si ha dado algunos detalles a sus seguidores en Instagram, como que se trataría de alguien a quien conoció durante sus vacaciones en El Quisco.

Es en este contexto que durante la noche de este lunes, Naya Fácil volvió a sorprender a su público, luego de compartir algunos registros con quien sería su nuevo amor.

Durante el primer video se puede ver que los tortolitos partieron a un departamento que no es la casa de Neculhueque; aunque lo que más llama la atención es que el misterioso galán se acerca para darle un pequeño beso, pero sin mostrar su rostro.

Y la cosa no se quedó ahí, ya que la mañana de este martes, Naya Fácil compartió un nuevo registro donde revela que anoche el cabro se había enojado con ella, pero al final pudieron arreglar las cosas, por lo que ahora estaba todo bien.

Finalmente Nayadeth compartió un nuevo momento con su amorcito, donde él le arreglaba las cejas e incluso se tomaron una foto juntitos, pero ella optó por taparle la cara.