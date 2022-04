Marcianeke: ¿Cuál es el duro mensaje que le dedicó a sus críticos?

No cabe duda que Marcianeke es uno de los artistas urbanos nacionales más importantes del último tiempo. El chiquillo la rompe con todos sus lanzamientos que se escuchan en todos lados y en cosa de meses lo lanzaron al estrellato.

Pese a esto, el joven tampoco ha estado alejado de las polémicas, ya que desde que comenzó a hacerse conocido, salieron las críticas en su contra por el contenido de sus canciones y por el mal ejemplo que puede resultar para sus fanáticos más pequeños.

Es más, hace unas semanas, el diputado Tomás Lagomarsino apuntó contra Marcianeke, como una de las figuras responsables del aumento de la violencia en los colegios. «Cómo no vamos a tener violencia en los colegios si nuestros niños, niñas y adolescentes son constantemente bombardeados por violencia, apología al narcotráfico y la drogadicción» indicó.

La respuesta de Marcianeke

Por lo mismo que durante la noche de este domingo, el intérprete de ‘Colores’ sorprendió al compartir una historia en Instagram donde arremete con todo en contra de todos aquellos que lo han criticado por el contenido de su música.

«Toda esa mierda que tiran y comentarios que me dejan con tantas ganas de mandar todo a la mierda, se la van a tragar porque van a quedar locos. Estamos en silencio para que el éxito grite» comenzó escribiendo Marcianeke.

Siguiendo por esta línea agregó sobre los que han comentado su estado físico: «Muchos piensan que estoy así de mal por las drogas, y no saben nada que es por culpa de sus comentarios».

«No nací para caerle bien a todo el mundo, pero soy bueno hasta con el más mierda. Porque yo sé que el de arriba todo lo ve y hará que se vaya toda esta depresión y ansiedad que están ocasionando sus críticas» agregó.

Finalmente Marcianeke señaló: «Tanto problema que tengo que pasar por culpa de la envidia. Cada vez veo menos gente positiva. Tanta mierda que me tira hasta la gente que me rodeo y al otro día me saluda. Ya dejarán de mirarme como el drogadicto que canta».