Carla Jara recuerda su paso por Mekano: «No bailaba ni para atrás»

Mekano es uno de los programas juveniles más recordados de la televisión chilena. A pesar de que se emitió su último capítulo hace más de 10 años, la gente sigue recordando a la figuras que pasaron por ahí; siendo Carla Jara una de las más queridas.

Es por lo mismo que durante su reciente aparición en el programa de TV+ ‘Más Vivi que Nunca’ era imposible que no hablara de su participación en el espacio de Mega; revelando que logró entrar gracias a su paso por el ahora extinto Miss 17.

Para sorpresa de muchos, Carla Jara contó que en un primer momento no lo pasó para nada bien. «Yo hacía el espacio musical del programa cuando iba sábado y domingo, y luego me fui porque no lo pasé bien haciendo eso».

Luego de que el espacio conducido por José Miguel Viñuela cambiara de horario, pasando de lunes a viernes, la chiquilla decidió volver, ya que le ofrecieron entrar en el cuerpo de baile.

«Tampoco lo pasaba súper bien, porque no bailaba ni para atrás. Te juro que yo no bailaba nada. Para mí era un desafío porque todos eran bailarines, todos mis compañeros eran bailarines. Habían estado en el Bafochi, que no se qué» confesó Carla Jara.

Carla Jara la tuvo complicada

Junto con esto, la esposa de nuestro Kami aseguró que con el paso del tiempo fue mejorando, ya que indicó que «al principio me hacían aprender una coreografía y mis compañeros secos se coordinaban al tiro. Y yo era como ‘espérate, ¿podemos repetir?'».

«El coreógrafo Osvaldo, que le mando un beso y lo quiero mucho, me retaba mucho» indicó en su conversación con Vivi Kreutzberger.

Además, la comunicadora reveló que por culpa suya, todos debían repetir sus ensayos más de dos veces. «¿Vamos de nuevo por la Carla?». Finalmente señaló que «Terminamos siendo amigos, pero al principio era difícil. Igual lo logré y ahora bailo».