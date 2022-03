Carolina Molina deja la grande con coqueto video en bikini

No cabe duda que Carolina Molina, más conocida como La Rancherita, es más que activa en sus redes sociales, especialmente en Instagram, donde cuenta con más de 228 mil seguidores. A los que siempre encanta con sus nuevos proyectos y registros de su día a día.

Es en este contexto, que recientemente la cantante dejó la grande entre sus seguidores, luego de compartir un registro en su cuenta de Instagram, donde aparece luciéndose en la playa con un coqueto bikini negro.

«Como cabra chica. La mejor versión de mi, puedes ir por mi versión en plataformas digitales busca CARO MOLINA OFICIAL» escribió La Rancherita para acompañar el video y hacer promoción a su nuevo single.

Al poco tiempo se compartir la publicación la chiquilla recibió 56 mil visitas y decenas de comentarios de parte de sus seguidores, quienes no dudaron en escribirle por lo regia que se ve y asegurar que está cada día mejor.

«Hermosa»; «Espectacular»; «Regiaaaa caro»; «Cosita linda»; «Me encanta a ti super hermosa un beso»; «Solo tú…! Lo demás es poesía……!»; «Si es Chilena 🇨🇱es bella»; «esa es la actitud..!»; «Hermosa como siempre lindas risas y fogosa y tierna» y «Divinamente hermosa» le escribieron a Carolina Molina.

Carolina Molina en pandemia

En medio de la pandemia, Carolina Molina compartió un registro por las dificultades de trabajar en medio de la pandemia. «14 meses sin poder trabajar!!! No he recibido ni un solo bono. Y no soy la única en mi rubro sobreviviendo con los ahorros», partió escribiendo la cantante.

«Faltan protocolos para nosotros. No somos solo entretenimiento, nuestro arte es parte de la salud mental de una sociedad y la salud mental es esencial», agregó también.

Incluso, la Rancherita se tiró la siguiente frase: «Cosa aparte… como no van a cachar que los mismo que andan haciendo disturbios, felices estarían bacilando en una fiesta».

Además, la chiquilla no solo escribió su testimonio, sino que la publicación también incluye un video que grabó en Tik Tok. En donde la artista, simula un discurso que habla sobre las obligaciones del Estado con sus trabajadores, luego de imponer medidas de restricción de movilidad, como en el caso de las cuarentenas.

El registro, ya suma más de 11 mil reproducciones en la cuenta de Instagram de Carolina Molina, y tiene varios comentarios en donde la aplauden por sus palabras, por parte de sus seguidores.