Angélica Castro da detalles de los detenidos por baleo a su retoña: «No podía regresar a Chile en menos de 10 años»

La noticia de las últimas semanas ha sido el intento de robo a Cristián de la Fuente y su hija, el que terminó con el baleo de la menor en las piernas. Y recientemente volvió a la palestra, luego de que se detuviera a los dos involucrados, quienes terminaron en prisión preventiva.

Por lo mismo que Angélica Castro estuvo invitada a ‘Contigo en la Mañana’, donde contó algunos fuertes detalles en relación a los delincuentes que participaron en la encerrona. «Esto se vive en todo Chile. Tú tienes hijos Monse, y sabes por qué estoy aquí. En cualquier momento, a cualquier hora del día, tú puedes vivir una situación que nosotros estamos viviendo».

A esto Monserrat Álvarez le señaló que «Angélica (Castro), es terrible. Tú te pones en el lugar que esto hubiese sido peor (…) Cuando uno escucha quienes son estos dos detenidos, me imagino que viene una impotencia inmensa».

Junto con agregar: «la noticia que nos dio una mala sorpresa es que uno de los detenidos ya había sido expulsado del país y estuvo de vuelta fácilmente».

Situación que hizo que la animadora le consultara: «Yo creo que eso pone un tema sobre la mesa. ¿Qué les pasó a ustedes cuando se enteraron de este prontuario?».

Angélica Castro sobre los detenidos

«Yo siento que es inentendible, te hace sentido cuando se habla de la puerta giratoria. Somos seres humanos, personas que estamos viviendo esto día a día» afirmó Angélica Castro.

Siguiendo por esta línea, la esposa de Cristián de la Fuente señaló que «lo de la Ley Tamara es fundamental para proteger a nuestros niños. Gracias a Dios la jueza tiene un criterio que lo aplaudo; ella se da cuenta que es ella misma quien había tomado el caso de este señor cuando le da la sentencia de cinco años».

«Esta persona no podía regresar a Chile en menos de 10 años. No es que solo regresa, regresa al mes de forma ilegal. Y cuidado, que el delito anterior también lo había cometido con armas, y había un niño de 10 meses. La Ley Tamara es fundamental, necesitamos que las sanciones sean más duras» afirmó.

Para cerrar, Angélica Castro comentó que «Yo soy educadora diferencial, tú no me puedes venir a decir a mí que es lo mismo agredir a una persona mayor de 18 años que a un niño. ¿Quién los vas a proteger si no es la ley?».