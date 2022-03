Ex polola de Marcianeke se hace viral con video de Dímelo Ma

La última relación de Marcianeke terminó en medio de la polémica, esto luego de que su ex, Anaís Vilches, se lanzara con todo en su contra. Pero ahora la chiquilla llamó la atención por un video que se involucra con el artista.

Resulta que decidió sumarse a una tendencia en TikTok, donde simula estar en una fiesta que empieza a tocar el hit de su ex ‘Dímelo Ma’. «Cuando voy a la disco y el DJ pone a mi ex y la gente cree que no lo voy a bailar» escribió y agregó varios emojis de risa, mientras se le ve perreando el éxito.

Al poco tiempo de compartie el video, Anaís acumula un millón 600 mil reproducciones en la red social de videos, además de mil comentarios, donde apoyan su reacción a la canción, mientras que algunos incluso recordaron a Anuel AA.

«Esa es la actitud, con to… pa’ qué andar como Anuel tirando hielo», «Que le enseñe a Anuel», «Anais 1 – 0 Anuel», «Anaís si, Anuel no», «Dándole ejemplo a Anuel», lanzaron algunas de las seguidoras de la ex polola de Marcianeke; esto en relación a la última polémica del puertorriqueño.

El polémico quiebre con Marcianeke

Hay que recordar que el quiebre entre Anaís y Marcianeke no fue para nada amistoso, ya que la chiquilla no dudó en lanzarse con todo en su contra a través de Instagram; donde incluso lo trató de machista y cafiche, entre otros.

«Perro cu… mal agradecido, ahora se te subieron los humitos a la cabeza se te olvida cuando te decían bolsianeke y te pagaba hasta los vicios tuyos pa’ que no anduvieras pato» es parte de lo que lanzó en ese momento.

Junto con rematar: «Pero me da igual, hasta tu ex sabe que eras un cafiche cu… y ahora que tení plata te las das de pobrecito y we… me daría vergüenza en todo caso, yo tampoco quiero seguir con un drogadicto».