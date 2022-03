Anuel AA en Chile: Dónde es y cuándo parte la venta de entradas

Atención todos los fanáticos de Anuel AA, que el chiquillo viene de vuelta a nuestro país con su exitoso tour ‘Las Leyendas Nunca Mueren’; mismo nombre que su más reciente disco, el que nos ha presentado éxitos como ‘Súbelo’, ‘Dictadura’ y ‘North Carolina’.

Hay que recordar que su última visita a Chile fue el 29 de abril de 2019, con su en ese entonces pareja Karol G y la gira que tenían en conjunto. En esta ocasión el puertorriqueño vuelve en solitario y sorprendentemente fuera de la capital, ya que se presentará por primera vez en región.

El interprete de ‘Hasta que Dios Diga’ se presentará en la Quinta Vergara el próximo 28 de mayo. Además, cabe señalar que Anuel no estará solo en el escenario de la ciudad jardín. Esto porque tres grandes invitados del género; el español Kidd Keo, y los nacionales Cris MJ y Standly.

La venta de entradas comenzarán este lunes 21 de marzo a las 11.00 horas según rescató Los 40. Además, para aquellos que sean clientes de banco Ripley tendrán hasta 40% de descuento pagando con la tarjeta CHEK. Esta promoción será valida para la venta de entradas que irá desde el 18 hasta 31 de marzo.

A la fecha de la publicación de esta nota, no hay información de todos los precios de las entradas; pero tal como mencionó el medio anteriormente mencionado, el valor de los tickets ascenderán desde los $18.000.

.@Anuel_2bleA‘s ‘Las Leyendas Nunca Mueren’ debuts at No. 1 on this week’s #TopLatinAlbums chart.

It’s his fourth No. 1 on the chart after ‘Real Hasta La Muerte’ (2018), ‘Emmanuel’ (2020) and ‘Los Dioses’ with @ozuna (2021).

— billboard charts (@billboardcharts) December 6, 2021