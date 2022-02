Rafael Araneda y Marcela Vacarezza lamenta perdida en San Valentín

Ayer para muchos se celebraba con felicidad el día de los enamorados, cada pareja festejó el día del amor con diferentes panoramas y expresaron su amor en este día más de lo normal; sin embargo, no muchos pudieron disfrutar de San Valentín como ellos quisieran y ese fue el caso de Rafael Araneda y su esposa Marcela Vacarezza.

El animador de Rojo, dio a conocer este 14 de febrero la muerte de un amigo de la familia y que era un ser bastante querido para ellos; a través de un video compartido en su cuenta de Instagram, Araneda comunicó la situación.

La reflexión de Rafael Araneda sobre el 14 de febrero

Con una voz quebrada, Rafael comienza hablando sobre la muerte de su amigo diciendo que «para nosotros como pareja es un día especial, pero especialmente contradictorio«.

Luego reveló sobre las condiciones en que se encontraba su ser querido y que en el registro no dieron a reconocer su identidad. «Anoche me dijeron que mi compadre estaba malito, me subí al avión y cuando aterrizo acá, ya había partido«, expresó el presentador de televisión.

«Hemos tenido que despedir a un amigo a la distancia con mucho impacto y dolor. Tiene mucho sentido para mí, porque para mí eso es el amor. Acompañarnos en estos momentos complejos porque es eso, la vida», complementó.

«Unos celebran, otros lloran y algunos tenemos que celebrar y llorar el mismo día. Es complejo», terminó de hablar Araneda que luego abrazó a su esposa que se veía muy afectada.

Con ello, Marcela mira directamente a los ojos de Rafael y le desea un feliz día a lo que Araneda nuevamente reflexiona diciendo que «igual es un feliz día, porque para pasar estos momentos hay que tenerse el uno con el otro. Porque se aprieta el corazón, no existen las palabras para el consuelo».