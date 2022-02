La polémica rutina de El Flaco que generó reacciones en televidentes

Como cada jueves de este mes, se vivió un nuevo episodio de el festival de la estación de televisiva estatal, La Fiesta de Chile; en esta oportunidad el espacio animado por Karen Doggenweiler y el ex futbolista Mauricio Pinilla recibieron a la cantante Francisca Valenzuela y al comediante Paul Vásquez, más conocido como El Flaco.

Mientras que la primera realizó un aclamado espectáculo en que incluso estuvo acompañada por el músico Manuel García; por su parte, El Flaco provocó diversas reacciones por parte de los televidentes, provocando varias polémicas a su rutina.

Para algunos, les gustó la rutina del ex integrante de Dinamita Show; pero otros no estuvieron de acuerdo con el desempeño de El Flaco e incluso le hicieron recordar que volviera o que no es lo mismo sin Mauricio Medina (El Indio).

Las críticas que recibió la rutina de El Flaco

A través de la cuenta oficial de Instagram de TVN, publicaron un video en la que se ve parte de la rutina de Paul Vásquez e invitaron a sus seguidores a que sintonizaran la estación televisiva. «Paul «El Flaco» Vásquez nos hace reír de buena gana en «La Fiesta de Chile» Estamos viendo su show en #LaFiestaDeChileTVN. ¡Súmate!», expresaron desde la estación televisiva estatal.

Sin embargo, desde la misma red social; las personas quisieron interactuar y algunos de los comentarios se hicieron notar, a continuación te dejamos algunos de ellos:

«Ya el flaco no tiene ningún brillo jaja», «que lamentable rutina», «qué manera de gastar plata TVN», «el flaco sin el indio es como el indio sin el flaco ni un brillo», flaquito fuiste bueno, te falta el indio al lado», el flaco ya no me hace reír esta fome ya no es lo mismo sin el indio», «no entiendo de que se ríen. Ya no es el de antes».