Chilena en Ucrania cuenta su experiencia: «Todo lo que dicen es muy fuerte»

Este jueves comenzó la invasión de Rusia a Ucrania, una noticia que sin duda marcó al mundo que sigue en velo por los resultados que tendrá el ataque. Nuestro país tiene una importante preocupación, ya que más de 50 compatriotas viven actualmente en el país de Europa del este.

Por lo mismo que nuestros amigos de radio Futuro conversaron con Fernanda Aedo, chilena residente, sobre los ataques de las tropas. «Estoy en Leópolis, al oeste de Ucrania, cerca del límite con Polonia, es como una de las regiones más seguras. Desperté a las 5 de la mañana, con muchas llamadas, y a las 7 de la mañana me despertó la alarma de emergencia. Ahí me empecé a preocupar porque sabía que estaba pasando algo. Salgo a la calle y me dicen que debemos juntar comida y agua por si acaso; y se activó el Estado de Emergencia» comenzó relatando.

«En los supermercados había una fila enorme, todos en estado de caos, cajeros llenos. Vivo con mi novio y hace un par de meses nos movimos hasta acá, por coincidencia y estamos viendo la posibilidad de ir a Polonia. Nos comunicamos con la embajada de Chile en Polonia, y nos dijeron que en el caso de querer movernos, nos debemos mover por tierra» agregó la chilena.

Noticias falsas en el conflicto de Rusia y Ucrania

Con respecto al flujo de información oficial, Aedo aseguró: «Ayer seguí nada más los mensajes del presidente, porque muchas noticias son fake. No tengo nada en contra de Putin y mirando sus entrevistas pensaba que se podía resolver por el diálogo, pero escuchando lo que dicen mis amigos ucranianos, él tiene una especie de demencia, así que no sé qué esperar».

«Mis cercanos ucranianos no lo odiaban (al presidente ucraniano), pero ahora ha crecido una especie de odio, un sentimiento muy complejo, no lo pueden ver en TV, porque todo lo que dicen es muy fuerte. Ahora no puedo salir, no he salido, únicamente al supermercado, por ende no he estado con mis amistades», señaló.

«Anoche me fui a dormir pensando que nada iba a pasar y me desperté por la alarma de emergencia. En el edificio hay un refugio, entonces si suena otra vez la alarma, debemos ir a ese refugio directamente», apuntó.

«Por el momento tengo un boleto de tren para ir a otra ciudad de Ucrania, más cerca de Polonia y mañana tomaré la decisión si voy o no, dependiendo de lo que pase. Las cosas esenciales se fueron más rápido, pero no había desabastecimiento, por lo que he visto» cerró.