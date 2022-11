Mauricio Medina se va sin filtro contra El Flaco y confirma retiro: «No se lo voy a perdonar»

Durante la tarde de este domingo 20 de noviembre, Mauricio Medina, más conocido como el ‘Indio’ de ‘Dinamita Show’, sorprendió al anunciar su retiro del mundo de la comedia, tras pasar por un complejo estado de salud. Además de lanzarse sin filtro contra Paul Vásquez.

Para comenzar, el humorista se refirió a su estado tras la amputación de su dedo. «Hasta el momento vamos bien. He tenido una curación después de la operación (…) En la primera curación me dijeron que el pie va evolucionando bien, que tengo que ir eliminando toda la azúcar del cuerpo. Y en eso estoy».

Siguiendo por esta línea, Mauricio Medina agregó que ahora está «tratando de comer súper sano. Adelgacé mucho, pero vamos para adelante. Además, ya estoy en la casa y se siente el cariño».

Mauricio Medina y su retiro de la comedia

Por otro lado, el ‘Indio’, confirmó que tiene planeado hasta fin de año seguir en los escenarios. «La gente que quiere contratarme ni un problema. De la cabeza estoy bien, tengo buen repertorio. De todas maneras, para palear mis gastos, yo no quiero que me hagan un beneficio ni nada de eso, sino que quiero hacer una rifa».

«Tengo un par de show más, pero le anuncio mi retiro a todos. Me voy a retirar de hacer humor para vivir mi vida un poco más tranquila, no tan estresado, y voy a cambiar de aire, así que vamos a fijar una fecha de despedida, de hacer el show que estamos haciendo ahora», continuó Mauricio Medina.

Junto con esto, aseguró que «Es difícil tomar esta decisión, pero la pensé harto. Creo que está bueno, hay que dar un paso al costado, formé a varios humoristas y ellos serán el futuro del humor en este país».

Se lanzó con todo contra Paul Vásquez

Posteriormente, explicó los motivos por el que decidió terminar con su carrera. «Me retiro por hartas cosas: primero, porque la prensa no fue muy respetuosa conmigo. Y para que no pregunten más: no voy a volver con el Flaco. Y también para que vean lo que yo hago solo».

Además, Mauricio Medina siguió lanzándose contra Paul Vásquez. «El Flaco nos acusó falsamente de un montón de cosas que eran mentira y eso no lo es grave, lo grave es que haya levantado la voz en mi casa, estando mi señora y mi hija ahí. Y eso no se lo voy a perdonar».

Para cerrar, indicó que «Yo soy muy orgulloso de lo que tengo y no voy a estar prestándome para ese tipo de cosas», descartando un posible reencuentro con su excompañero.