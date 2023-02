El Flaco se ofrece como reemplazo de Yerko Puchento en el Festival de Viña: «Mi humor es transversal»

La noticia de este lunes fue la baja de Yerko Puchento del Festival de Viña, a menos de una semana que comience el evento. Decisión que se tomó luego de que Maná cancelara su participación, siendo reemplazado por Tini Stoessel y Emilia.

«Estábamos convocados para el día 20, el día con Maná, y después había que buscar un artista que convocara un público adulto, que fue la única condición que pedimos (…) Cuando vimos que no eran las condiciones para salir con ese público, quedaba la opción del día de Alejandro Fernández con Los Jaivas. También era un público favorable a nosotros» señaló Daniel Alcaíno en conversación con Radio ADN.

Siguiendo por esta línea, el actor agregó: «Pero ya estaba por contrato oleado y sacramentado con Belén Mora. Y no se pudo cambiar eso, y bien, es respetable. A los artistas no nos gusta que nos anden tirando como pelota de fútbol para todos lados (…) Hizo respetar sus condiciones, solo que a mí no me respetaron las condiciones».

El Flaco se ofrece al Festival de Viña

Es en este contexto que desde Las Últimas Noticias conversaron con Paul Vásquez, El Flaco, sobre la decisión de Alcaíno de bajarse tras el cambio de público. «Creo que Daniel está cuidando a su personaje. Era un riesgo presentarse frente a adolescentes».

«En general hay muchos jóvenes que no están ni ahí con la política. Les da lo mismo y si son más chicos, más alejado están de esos temas» continuó el humorista.

Tras esto, desde el diario le consultaron a El Flaco si acaso había posibilidades de presentarse en la nueva edición del Festival de Viña, luego de la salida de Yerko Puchento. «Claro que sí. A mí me da lo mismo qué noche. Mi humor es transversal. No tendría problemas».

Hay que recordar que la última vez que Paul Vásquez pisó el escenario de la Quinta Vergara fue el 2020, en su primera rutina en solitario, tras romper relaciones con su compañero de ‘Dinamita Show’, con quien se presentó en cinco ocasiones.