Daniel Valenzuela y la dura respuesta que recibió de Paloma cuando iniciaron

Daniel Valenzuela ha sorprendido en las últimas horas con una confesión particular que nadie se esperaba en Me Late Prime; resulta que el comunicador recordó sus inicios de relación con la periodista Paloma Aliaga.

El momento llegó cuando la panelista de TV+, Antonella Ríos, le consultó sobre los inicios de su fama cuando era el animador de «Extra Jóvenes». «Me imagino que tú eras un rockstar total, viajando por Chile, y las chiquillas se te colgaban del cuello», comentó la actriz entre broma.

Fue ahí que sobre la misma el locutor radial logró recordar parte de su pasado «no es algo de lo que me sienta orgulloso, pero imagínate la locura -que generaba el programa-«, respondió el presentador de televisión.

Asimismo, sin que nadie le preguntará, Valenzuela explicó los inicios de su relación con la periodista Paloma Aliaga y ahí recordó la respuesta que ella le dio en el primer momento. «Yo le dije, ya entrando en tierra firme, quiero pololear contigo, y ella me respondió: ‘Estás loco, mina que te han presentado te la has agarrado'», comentó el animador.

Sin embargo, el rechazo primerizo no fue excusa para Valenzuela para que lo siguiera intentando y siguió conquistándola. «Un beso más o si no nada» le solicitó Aliaga. «Y ahí partió todo y la historia es larga«, sumó Valenzuela.

Con ello, el comunicador reflexionó el paso del tiempo y como fue cambiando él con los años. «Yo creo que fui ‘califa’, ya no. Después de la pandemia hay otras prioridades«, concluyó Valenzuela.

Daniel Valenzuela advirtió a Darwin Ruz

El panelista del programa «Más Vivi que Nunca», metió la cuchara sobre la polémica que surgió entre el bailarín, Darwin Ruz, y la jueza del programa Aquí se Baila, Francisca García-Huidobro.

Resulta que Ruz dijo que Fran le habría «denostado en pantalla, ha jugado con mi prestigio y mi carrera«. Ante esto, el ex Palomo advirtió al bailarín que meterse con la actriz y presentadora de televisión no es para nada fácil.

«Si te metes ahí es una historia sin fin, que no vas a poder salir, el rencor no para«, y lo recomendó a «que trate de mantener la paz porque vas a gastar plata y tiempo, que no sé si llegue a algo».