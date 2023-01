¿Están pinchando?: Daniel Valenzuela aclara actual relación con Daniela Nicolás

Daniel Valenzuela era parte del panel de Más Vivi que Nunca, espacio que fue abruptamente sacado de la parrilla programática de TV+.

Con respecto a ello, el panelista sostuvo una conversación con Publimetro. “Fue lamentable, porque nosotros estábamos considerados con otros planes, ya habíamos considerado nuestras vacaciones de acuerdo a eso”.

“Fue toda una sorpresa antes que terminara el año, pero ya está, la tele funciona así, uno tiene que entender que así es la mecánica y ya estamos masticándolo distinto», manifestó el comunicador.

“Yo tengo mi opinión, creo tener la claridad, pero hay versiones muy distintas. Yo creo la versión que me dio la productora, me convence (…) entiendo que hay detalles que uno nunca los va a saber y no tiene por qué saberlo tampoco, no tienen por qué contártelo. Cada uno tendrá sus razones“, complementó.

Ante esto, Daniel comentó que no saca nada con seguir lamentándose: “Para qué vamos a estar extendiendo en el tiempo un dolor y agonía que no tiene sentido. En el momento me dolió, pero hay que dar vuelta la página“.

¿Qué pasa entre Daniel Valenzuela y Daniela Nicolás?

Valenzuela también abordó la relación que tiene con su ahora ex compañera del mencionado programa, Daniela Nicolás, con la cual se dio dos besos en el espacio.

En este sentido señaló: “Con la Dani, muy buena onda. Vamos a hacer una cosita juntos por ahí, luego, que les vamos a contar muy luego, está muy entretenida, está un poquito irreverente”.

Aunque afirmó que, “no (no estamos pinchando) somos muy amigos, muy buena onda, muy buena onda. Ahora va a estar en Aquí se Baila, así que le deseo lo mejor”.

Y para cerrar, reveló que “tengo un viaje importante a mitad de año, acompañado… pero no de pareja”.