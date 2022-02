Esta es la razón por la que Gala Caldirola no pudo viajar a Miami

Recientemente te contamos que Gala Caldirola partió hasta Cancún junto a su mejor amigo y Suro Solar para disfrutar de unos días de descanso previo a su viaje a Miami, donde tenían un compromiso laboral, además del concierto de Dua Lipa.

Pero la cosa es que al final no pudieron llegar hasta EE.UU. ya que la española tenía un particular problema con sus vacunas, por lo que no se le permitió la entrada al país del norte.

Esto debido a que por el gran avance que ha tenido la variante ómicron en el último tiempo en Gringolandia, se implementaron restricciones más fuertes para entrar; ya que se requiere tener al menos dos dosis de la vacuna Pfizer.

Y es solo por esta razón Gala Caldirola no pudo entrar a EE.UU., ya que aunque cuenta con su plan de vacunación completo según la regulación chilena, la española tiene la dosis única de CanSino, más la Pfizer de refuerzo.

Gala Caldirola cuenta las razones

“No lo puedo creer, nunca me había pasado, nunca, nunca. Hemos ido al aeropuerto y no podemos viajar a Estados Unidos, tuvimos un problema con mis vacunas”, comenzó señalando la modelo a través de sus historias de Instagram.

Junto con agregar que «nunca había tenido problemas para entrar a Estados Unidos, hice un viaje hace un mes de hecho, pero ahora me pidieron mínimo dos refuerzo de vacuna con Pfizer».

A pesar de que Gala no detalló cuál será el siguiente paso luego de este mal momento, lo cierto es que lo ha pasado muy bien en Cancún. Incluso ha compartido distintos registros de su estancia en el lugar.

Es más, incluso se encontró con Pamela Díaz, quien también está descansando en dicho sitio turístico, y ambas compartieron juntas en modo “carrete”, junto con Suro Solar y otros amigos.