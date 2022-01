«Aguántese feministas»: Patricia Maldonado apoyó la rutina de «Los Locos del Humor»

Patricia Maldonado, polémica ex-panelista de Mega, se refirió a la cuestionada rutina que «Los Locos del Humor» presentaron sobre el escenario.

El dúo se presentó en el festival de Río Bueno, donde realizaron chistes que fueron considerados ofensivos en redes sociales. Todo producto de que «El Loco» y el «El Tucán» se burlaron de las libertades femeninas, la violencia de género, los migrantes y la comunidad LGBTIQ+.

Si bien los comediantes pidieron disculpas por su rutina y aseguraron que la situación no se repetiría nuevamente; Maldonado entregó palabras de apoyo a los chistes de los dúo humorístico. Todo en su programa online «Las Indomables», en la que comenta los hechos faranduleros junto a Catalina Pulido.

«Me imagino la cara de las mujeres que estaban ahí»

En la transmisión, Catalina Pulido se refirió a uno de los chistes más cuestionados afirmando que; «a mí no me afecta, pero súper malo el chiste. No puedo creer que te rías». Mientras, Maldonado se reía del chiste que afirmaba que «no había que parle a las mujeres, porque era inútil y no entendían».

Al respecto, según reportó La Cuarta, la ácida comentarista afirmó: “¿Sabes por qué? Me imagino la cara de las mujeres que estaban ahí».

«Ellos pensaron ‘es un chiste, está dentro de un contexto’. El que se rio, se rio. Yo me habría reído. Pero, ¿Qué pasa cuando los humoristas hablan de los pacos c…? ¿Yo me la tengo que comer?, ¿no tengo derecho a reclamar? Aguanten feministas, aguanten ¿No les gustó el chiste? Bueno, no se rían.”, agregó Patricia Maldonado.

«Yo no me siento tocada con el chiste, para nada”, recalcó Maldonado. Por otra parte, Pulido concluyo que sí consideraba que el chiste no era políticamente correcto.

Los ácidos comentarios llegan poco después de que incluso la Ministra de La Mujer condenara la soez rutina de «Los Locos del Humor», asegurando que sus dichos fueron violentos.