«Con el moño más bajo»: Iván Cabrera vuelve a «Aquí se baila» luego de protagonizar polémica

No hace mucho Iván Cabrera estuvo involucrado en una gran polémico. Todo luego de que Antonella Muñoz, su ex pareja, lo acusara de graves abusos; lo que provocó que fuera expulsado de la lista de participantes del programa de Canal 13, «Aquí se baila».

Sin embargo, Muñoz retractó sus acusaciones desmintiendo sus propios dichos. Luego de esto, Cabrera entregó declaraciones al respecto afirmando que; «Hoy no es un día para ostentar, ni ser soberbio ni mucho más. A pesar de haber sido apuntado con el dedo, ninguneado, donde muchos me dieron vuelta la espalda, donde otras personas pedían mi cabeza y tantas cosas más».

«Solo agradezco a Dios por no haberme soltado de su mano, fueron 17 días de pesadilla, de vivir el peor momento de mi vida. Pero saben? Aún así no tengo odio ni rencor! Quien me acusó lo hizo desde la desesperación, de la mano de estar mal por culpa de las malditas drogas y estar rodeada de malas influencias. Por eso solo me queda el día de hoy dar gracias a Dios!», agregó.

Iván Cabrera se reincorpora a «Aquí se baila»

Ahora, Cabrera se reincorporó al programa de baile, debutando la noche de ayer. Y como era de esperarse, el bailarín no se quedó callado con respecto a sus duras últimas semanas.

El ex-Discípulo del Chef aseguró estar agradecido de haber sido llamado nuevamente por el programa; asegurando que era «un sueño hecho realidad, porque quería que sus hijos lo vieran bailar«.

Asimismo, según reportó La Cuarta, agregó que: «vengo marcando muchas diferencias en mi propia personalidad, que muchas veces me trajo malas jugadas por mi carácter y temperamento«.

«Entonces vengo con el moño mucho más abajo, para pasarlo bien con la humildad que corresponde», agregó luego de bailar.

Por su parte, el conductor del espacio Sergio Lagos, también entregó unas palabras. «No podemos dejar de señalar que, como programa y como profesionales que somos; el respeto siempre tiene que ser el principal motivo de inspiración«.

«No sólo de los que están aquí, sino qué también de todos los que están en casa. Queremos cuidarlos, querernos y queremos crecer sociedad«, concluyó el animador del espacio.