Lisandra Silva confesó que tiene sobrepeso por su segundo embarazo: «He subido 12 kilos» A través de sus historias de Instagram, Lisandra Silva dio a conocer que va a estar con nutricionista y personal trainer es este período.

Hace solo unas semanas Lisandra Silva sorprendió a todos sus seguidores al anunciar que estaba embarazada por segunda vez junto a su pareja Raúl Peralta. La chiquilla había mantenido en secreto esta dulce espera, hasta que finalmente lo dio a conocer en una entrevista exclusiva.

«Poseo una gran sensibilidad y siento y escucho mi cuerpo de una manera bien única tanto así que con mi primer y segundo embarazo sentí que estaba esperando enseguida» es parte de lo que señaló la cubana en conversación con la revista Ego Ego.

Y desde ese momento que Lisandra ha estado más que chocha compartiendo registros de lo que ha sido su nuevo embarazo; es más hace unas horas subió a Instagram unas bellas postales en las que luce su guatita con un osado vestido, las que acompañó con el mensaje «Mama boss».

Obviamente que de inmediato se llenó de piropos y aplausos por parte de sus fanáticos, quienes no dudaron en comentarle que está más regia que nunca; pero la propia Silva volvió a sorprender luego de confesar que está con sobrepeso producto del embarazo.

La confesión de Lisandra Silva

«Te ves súper bien. A comparación con Noah (su primogénito), a esta fecha de embarazo cuántos llevas de peso más o menos?» fue una de las preguntas que le hicieron en las historias de la red social. Frente a lo que Lisandra no dudó en contestar con total honestidad.

«Estoy en sobrepeso. Ya he subido 12 kilos. El lunes comienzo con un nutricionista y un personal (trainer), les contaré el proceso porque con Noah engordé 25 kilos y no quiero que me pase lo mismo» comenzó señalando.

Tras esto, Lisandra Silva respondió a otra pregunta sobre cómo lo ha llevado en este segundo embarazo, confesando que no lo pasó muy bien durante los primeros meses.

«Estoy en el segundo trimestre y recién comienzo a sentirme mejor, mis embarazos han sido tremendos, náuseas, vómitos y los olores me matan hasta el sol de hoy. Pero aunque no lo creas, todo pasa y todo se olvida. Cuando tengas a tu guatón en los brazos, valdrá la pena» señaló.