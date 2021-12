Arturo Vidal dejó especial mensaje en coqueta fotito de Marité Matus Sorpresa generó en los fanáticos de Marité Matus un particular mensaje dejado por su ex Arturo Vidal en una picarona postal que subió.

Más de 675 mil seguidores tiene Marité Matus en Instagram, por lo mismo que constantemente esta subiendo postales de su día a día y sus próximos proyectos, lo que siempre le trae aplausos por parte de su público a quienes les encanta ver su contenido.

Y otro que al parecer también está pendiente de sus publicaciones es Arturo Vidal; pues aunque la pareja se separó definitivamente en 2019 tras una extensa relación, aún siguen manteniendo la buena onda entre ellos, especialmente por los tres hijos que tienen en común.

Pero de todas formas a los seguidores de Marité les pareció curioso el comentario que dejó el King en una de las más recientes postales de Matus, quien se luce posando frente al mar con un coqueto bikini rosado.

«Empieza a gastar tu tiempo con quien ganas vida..» escribió la chiquilla para acompañar la foto, a lo que Vidal le comentó «Sexi gorda» además de unos emojis aplaudiendo; obvio que su ex no se dudó en responderle con un gracias.

Quienes tampoco dudaron en responderle a Arturo fueron los fanáticos de Marité Matus, quienes de inmediato le dejaron mensajes sobre lo que se está perdiendo tras la separación y que ella es mucho mejor que su actual polola; es más uno usuario le contestó: «avíspate logi, lo mejor que has tenido».

La relación de Marité Matus y Arturo Vidal

Hace un tiempo que la chiquilla hizo una sección de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, donde no dudó en referirse a cómo se lleva con Arturo y cuál es el estado actual de su relación.

«Mi relación con Arturo es de dos padres, que tienen 3 hijos en común y que siempre serán nuestra prioridad. Tenemos una relación sana, basada en el respeto y el cariño» comenzó escribiendo Marité en las historias de la red social.

Tras esto, algunos seguidores felicitaron a la chiquilla por su buena onda con Vidal. «No es pregunta! Pero me encanta la relación sana con el papá de tus hijos! Maravillosa» le escribió uno de los usuarios a quien le respondió directamente.

«Que pena que esta situación no sea normal en nuestra sociedad, toda separación no es fácil, aprendamos a perdonar y normalicémonos que los ex también se pueden querer y tener una relación sana» afirmó Marité Matus, quien recibió puro apoyo por parte de sus seguidores.

Finalmente una usuaria le aseguró que con Arturo son un ejemplo para los padres separados por la relación civilizada que llevan, a lo que la influencer escribió que: «Por nuestros hijos todo, pensar en ellos y dejar el egoísmo y el rencor».