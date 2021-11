Lisandra Silva habló de su embarazo con sesión al desnudo: «Ocurrió sin esperarlo» En una nueva entrevista Lisandra Silva se refirió a la particular forma en la que se enteró que será mamá nuevamente y detalles de la espera.

Hace unos días Lisandra Silva dejó la grande entre sus seguidores, luego de que anunciara con un adorable video protagonizado por su retoño Noah que todos los rumores eran ciertos y que está esperando a su segunda guagua junto a Raúl Peralta.

Y ahora la cubana compartió una destapada sesión de fotos que hizo para la revista EgoEgo, con quienes además conversó sobre su nuevo embarazo y cómo fue la particular forma en la que se enteró que será mamá nuevamente.

«Desde hace muchos años practico yoga, meditación, y he estudiado el kundalini que te conecta con tu espíritu y tu ser» comenzó señalando Lisandra en la entrevista exclusiva.

Siguiendo por esta línea aseguró que «Poseo una gran sensibilidad y siento y escucho mi cuerpo de una manera bien única tanto así que con mi primer y segundo embarazo sentí que estaba esperando enseguida. Tanto así que faltaban aún 10 días para que me llegara el periodo cuando me hice un test y salió positivo».

El sorpresivo embarazo de Lisandra Silva

Por otro lado, Lisandra confesó que este embarazo fue bastante sorpresivo para la pareja. «La verdad que con Noah que duerme en medio de nosotros dos es difícil encontrar el momento para romantiquear, así que ocurrió sin esperarlo ni buscarlo».

«Yo estaba sola en casa tomando un jugo en la cocina cuando de la nada fue como si lo supiera y dije: ¡Estoy embarazada! Compré por Rappi un test en la farmacia y me llegó como a los 20 minutos. Entré al baño con Noah y me hice el examen con él al lado. ¡Casi me desmayo cuando apareció la segunda rayita, la que da el positivo» afirmó.

Para promocionar su aparición en revista EgoEgo, la propia Lisandra Silva compartió un registro en Instagram de lo que fue la sesión de fotos que acompañó la entrevista, además de agradecer a Nacho Rojas, quien se encargó de tomar las postales.

«Mi querido Nacho me hizo unas fotos hermosas y una entrevista bien intima y honesta contado todo sobre el compromiso, la maternidad y los proyectos televisivos que se vienen» escribió.