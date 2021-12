¿Gala Caldirola con Covid?: Seguidores preocupados por posible contagio Luego de que el mejor amigo de Gala Caldirola revelara que dio positivo a Covid-19, los seguidores de la española se preocuparon por ella.

Durante la tarde de este miércoles, Gala Caldirola generó gran preocupación entre sus seguidores, luego de que compartiera a través de sus redes sociales que tuvo que hacerse un examen PCR junto a su mejor amigo Suro Solar.

De acuerdo a lo que contó su también manager, ambos decidieron hacerse el examen ya que si bien y estaba con gran parte de los síntomas, ella también se sentía mal. Además habían pasado varios días juntos, por lo que podría ser considerada contacto estrecho.

«También se hizo el pcr @galadrielcaldirola porque estuvimos unos días juntos sin separarnos y también se sentía mal» escribió Solar sobre la ex de Mauricio Isla en una de sus historias de Instagram.

Pasado unas horas, Suro Solar confirmó que había dado positivo en Covid-19, mostrando vía Instagram el resultado de su PCR. Lo que generó las dudas entre los seguidores, quiénes de inmediato pensaron que Gala Caldirola también estaba contagiada.

«Vacunado y todo, me contagié. Viajé por muchas partes del mundo en pandemia y nunca me pasó nada. Ahora me dio y nada más que hacer que cuidarme. Avisé a todos los que estuvieron conmigo estos días, así que cuídense», escribió el manager de Gala Caldirola.

Al final qué pasó con Gala Caldirola

Ante la declaración de mejor amigo de la española, de inmediato comenzaron las especulación respecto al estado de salud de Gala. Incluso por medio de su Instagram confirmó que tuvo que cancelar una transmisión junto a una importante marca de retail producto de «problemas de salud».

Algunos usuarios fueron a preguntarle directamente a Solar si es que su amiga estaba también contagiada, a lo que este respondió: «Anda y pregúntale a ella».

Hay que mencionar que al cierre de esta nota, Gala Caldirola no se ha referido públicamente a su estado de salud, ni al resultado del PCR, dejando la incógnita entre sus fanáticos. Aunque de todas formas ya es considerada contacto estrecho, pues compartió con Suro e incluso se hizo el PCR junto a él.