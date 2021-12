Carlos Pinto quedó impactado con fuerte confesión de entrevistado en Mea Culpa En el reciente capítulo del Mea Culpa, se llevo a cabo la entrevista con el protagonista del caso, quien sorprendió con sus revelaciones.

Este jueves en la noche se emitió un nuevo capítulo de Mea Culpa, el que contó la historia de Alamiro González; hombre que fue condenado a 17 años de cárcel por el asesinato de su esposa en 2007 y luego a 15 años más por matar a un reo al interior de la ex penitenciaria en 2012.

Y como ya es costumbre, al final de la historia, Carlos Pinto pudo hablar con el sujeto en cuestión, quien habló sobre sus primeros años de vida, sus problemas con las drogas, además del crimen de Georgina, su pareja.

«Estaba drogado con pastillas, andaba muy drogado. Yo la apunté con el arma y se me salió un tiro. Veo que se cayó al suelo, la llevo para la calle, empiezo a pedir auxilio, pasa un camión de un gas y vamos al hospital más cercano. Aún tenía los signos vitales. Tenía dos opciones: arrancarme o entregarme. Opté por entregarme» afirmó.

Su vida al interior de la cárcel

Tras esto, González le contó a Carlos Pinto que ya al interior de la cárcel «aprendí que si este es malo, yo quiero ser más malo».

Es más, reconoció que en un momento llegó a ser «dueño de una galería, donde hay 200 o 300 personas. Se hace lo que uno dice. Yo decidí hacer un atentado para pegarle a las demás personas, de otras galería, por ejemplo. Siempre hay riñas de distintos lugares. Yo decido quién va. Yo no voy, el líder nunca va».

Posteriormente Carlos Pinto le consultó por su segundo homicidio, frente a lo que recordó que «peleamos, me tiró unas puñaladas, le tiré unas puñaladas yo y le di en el cuello. Votó sangre y le dije ‘ándate pal hospital’ y después no volvió más».

«Nadie dijo nada (en la cárcel), después se fue un interno pa’ la calle y le contó a la mamá (del asesinado) quién lo mató. Uno se fue de boca» afirmó. Momento en el que el conductor de Mea Culpa lanzó «Qué fuerte lo que me estás contando».

La familia en el mismo negocio

Durante uno de los momentos más impactantes de la conversación con Carlos Pinto, es cuando Alamiro reveló que compartió en la cárcel con varios familiares. «Estuvimos juntos con mi padre. También habían hermanos, sobrinos, primos y tíos. Todos ahí en familia. Mataron a harta familia mía por eso, a varios seres queridos».

De inmediato, contó que «a mi padre lo mató mi primo en la calle, en Pudahuel. No sé por qué lo habrá matado, pero mi padre lo crió, era su hijo. Él le decía ‘papá’ a mi papá».

Y aunque se encontró con el asesino de su padre al interior de la cárcel, decidió «perdonarle» la vida. «Me encontré con el Raúl. Le tiré sus aletazos, sus combos, le dije ‘ándate de aquí’ y le perdoné la vida, porque no quiero estar más acá. Perdí mi juventud, mi familia, mis hijos. Perdí todo».

Su Mea Culpa

Igualmente hizo un mea culpa su vida y su futuro. «Tengo que cambiar primero por mí, quiero ser otra persona, porque hice tantas cosas malas. Después con el tiempo empecé a servirle a dios, fumaba cigarros y lo dejé. Dejé la marihuana, la pasta base. Es la pregunta que uno se hace; no haber conocido a dios antes».

«Estoy completamente arrepentido de las cosas malas que he hecho en la vida. De que fui malo, fui malo» afirmó.

Para cerrar señaló: «no quiero estar acá, porque tengo familia. Lo más importante que me pasó fue haber conocido a dios en la cárcel. No vale la pena estar acá, ser alguien que no soy, ser más choro que todos. No vale la pena».