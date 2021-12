Alejandra Fosalba dejó la grande con destapadas postales en traje de baño A través de su cuenta de Instagram, Alejandra Fosalba impactó a sus seguidores al compartir una osada fotito luciéndose en bikini.

En el último tiempo Alejandra Fosalba ha estado más que activa en sus redes sociales, compartiendo todo tipo de registros con sus seguidores, a lo que encanta con postales ligera de ropa, además de hablar sobre sus próximos proyectos como actriz.

Pero recientemente la chiquilla dejó la grande al compartir una serie de fotitos luciendo un coqueto traje de baño verde, recibiendo con todo el verano, las que la llenaron de aplausos y piropos por lo regia que se ve.

«Oye qué calor…. Qué calor !!! No olvidarse del bloqueador solar» escribió Alejandra en relación a las altas temperaturas que se han registrado en la capital durante los últimos días y que al parecer tienen para rato.

Al poco tiempo de subir las postales, la actriz nacional recibió más de 26 mil me gusta y cientos de mensajes por parte de sus fanáticos, quienes no dudaron en mencionar lo regia que se ve y que no pueden más con lo mina que está.

«Que guapa ale»; «Una vueltecita alejandrita exquisita»; «muy bella»; «Hermosa que clase»; «Estupenda!!!!!! Te pasaste!!»; «Qué regia está mujer, como lo haces»; «Siempre muy estupenda»; «Eres simplemente hermosa»; «Preciosa» y «Que heemosura de mujer» es parte de lo que le escribieron a Alejandra Fosalba.

Alejandra Fosalba se robó las miradas en la graduación de su retoña

Sin lugar a dudas una de las actrices más queridas de la televisión chilena es Alejandra Fosalba, especialmente después de que se reinventara y las redes sociales se transformaran en su conexión con las juventudes.

La actriz comparte parte de su día a día en su cuenta de Instagram, fue así como subió un importante momento para su familia. Es que su hija Fiona después de un año pudo disfrutar de su fiesta de graduación.

«Un año más tarde pero gracias vida, ya que por fin pudimos celebrar la graduación de mi Fiona Jaederlund Fosalba», escribió Fosalba.

Y en esa misma línea, agregó: «gracias por poder cerrar un ciclo y seguir enfocándose en lo nuevo. Muchas felicidades belleza».

«Mi futura doctora. Te amo. Pura admiración por ti», cerró.