Alejandra Fosalba se luce en nuevo video de sus vacaciones La actriz se encuentra en el centro del país disfrutando de lo que queda de verano.

Alejandra Fosalba, se ha hecho una conocida carrera como actriz. Sobretodo en la extinta área dramática de TVN.

A raíz de su salida del canal estatal el año pasado, mucha noticia no ha hecho con su carrera.

Sin embargo, su vida personal es otra cosa. Y es que la actriz de 50 años, es activa en las redes sociales oye.

Le gusta subir videos y fotitos de ella sola y a veces con sus retoñas.

Hace unos días, la Ale subió un video donde está en la playa en Pingueral.

«Aquí estamos en Pingueral , siempre les cuento a las niñas que cuando era chica (no hace mucho tiempo) me bañaba en el mar en Dichato que está al lado … convengamos que el mar en mi región es un poco fresca y yo soy muy friolenta por lo que las niñas nunca me creyeron. Me hice la valiente y prometí bañarme … bueno … no me resulto …por lo menos logré meterme hasta las rodillas ….bueno un poco más abajo …», fue lo que escribió.