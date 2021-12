Chiquilla planea acostarse con 1000 hombres antes de cumplir 30: Lleva la mitad La modelo de OnlyFans ya lleva 500 hombres y confesó que otra misión es acostarse con alguien en cada país que visita.

Mucha gente se pone metas y deseos antes de llegar a los 30 añitos, pero una modelo de OnlyFans sin duda que tiene una de las más particulares; ya que la chiquilla busca acostarse con mil hombres y de momento va en los 500.

Originaria de Miami, Estados Unidos, la joven de 24 años que lleva por nombre artístico Kazumi Squirts, le va bastante bien vendiendo contenido erótico en OnlyFans. En una entrevista aseguró que el sexo es su «misión y parte de su estilo de vida».

De acuerdo a lo consignado por el portal Daily Star, la chiquilla señaló: «Honestamente, perdí la cuenta después del hombre número 98 o algo así. Solía ​​escribirlos todos en una lista secreta, con códigos como estrellas si eran realmente buenos o corazones si tenía sentimientos por ellos».

La particular idea de llegar a esta meta partió a raíz de un momento que lo definió todo. «Tengo la extraña misión de acostarme con una persona de todos los países. Pero finalmente tuve que borrar la lista porque mi ex la encontró y se puso realmente furioso».

Busca terminar con los estereotipos de relaciones

Hay un dato clave al respecto, Kazumi tiene una relación poliamorosa. Además, alcanzó la marca de 500 a la edad de 21 años después de visitar varias fiestas sexuales y orgías. Una vez, afirmó haberse acostado con 50 hombres en una noche después de asistir a una fiesta swinger.

En relación a su ‘modus operandi’ dijo al sitio británico: «No es la primera vez que voy a una fiesta de intercambio de parejas o intercambiaba parejas. Esto me fortalece para poder seguir mis impulsos sexuales».

Pero también comenta sobre el trasfondo de su particular registro: «Quiero eliminar el estigma de tener un alto recuento de hombres, al fin es como, ¿a quién le importa realmente? Estoy sana, uso protección y me hago pruebas con regularidad. Solo esto se trata de divertirse».

Finalmente dijo la popular modelo de OnlyFans: «la multitud de personas que me gustan no se preocupan por ese tipo de cosas y el tipo de chico que me gusta es alguien con experiencia sexual y emocional que sabe lo que le gusta, como yo. Solo quiero salir con un hombre que se haya acostado con un número similar de personas».