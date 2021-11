¡Por goleada! El Discípulo del Chef ya tiene a su nuevo ganador La noche de este miércoles se vivió la gran final de El Discípulo del Chef y el público eligió por un gran margen al ganador.

La noche de este jueves se vivió un capítulo decisivo en El Discípulo del Chef, ya que era la gran final, para definir al ganador de la segunda temporada del espacio de cocina, que se llevaría para la casa ni más ni menos que 15 millones de pesos.

Todo comenzó con los 5 finalistas que debían preparar en 75 minutos su plato estrella. Tras esto los chefs Sergi Arola, Carolina Bazán y Ennio Carota debieron elegir a los tres participantes que llegarían a última instancia; por lo que Kenita Larraín y Yuhui Lee quedaron en el camino.

Es de esta forma que Gala Caldirola, Jacqueline Pardo y Víctor Díaz llegaron a la última instancia, donde debieron preparar un menú de dos tiempos, es decir fondo y postre. A pesar de que los jurados probaron las preparaciones, finalmente fue el público el que tuvo la última palabra.

El gran ganador de El Discípulo del Chef

Pues la gente en sus casas debió votar a través de Internet para elegir al favorito de El Discípulo del Chef, mientras eran acompañados por sus amigos y familiares que esperaban celebrar con quien se llevara el triunfo.

Y pasadas las 00:30 horas Emilia Daiber dio a conocer de quién se trataba el gran ganador del programa, sorprendiendo al revelar que había conseguido el 92% de los votos en total, arrasando entre público.

De esta forma es que Víctor ‘Zafrada’ Díaz no solo se ganó el cariño del público, sino que también los 15 palitos que entregaba como premio al gran ganador de El Discípulo del Chef.

«Estoy súper contento, yo creo que no por el premio, sino por el apoyo de la gente, que eso yo creo que es lo primordial en esto de la televisión. Si no tenemos su cariño, no somos nadie» comentó Víctor en medio de la emoción por su triunfo.