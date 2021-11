Coté López compartió emotiva reflexión tras Marcha por los Niños Luego de participar en la Marcha por los Niños durante el fin de semana, Coté López compartió un sentido mensaje sobre su paso.

Te hemos contado en ocasiones anteriores que Coté López es una gran activista por los derechos de los niños y niñas, tanto así que ha participado constantemente en la Marcha por los Niños que pide una nueva ley para los delitos contra los más pequeños.

Es más, hace unos días la influencer compartió una extensa publicación en sus redes sociales, pidiendo a sus seguidores viralizar la próxima movilización que se realizó este domingo, para que así llegara más gente e incluso pudiera aparecer en la prensa.

De esta forma que Coté estuvo presente en la ‘Marcha los niños no se tocan’ para pedir justicia por todos los pequeños que han sido víctimas de crímenes. Así lo demostró con una postal en su cuenta de Instagram del momento en el que pudo hablar.

La reflexión de Coté López

«Quiero agradecerle de corazón a todos los que fueron ayer (patudamente) en nombre de los papitos. Estoy segura que a pesar del calor no olvidarán jamás la marcha gracias MUCHAS GRACIAS» comenzó escribiendo la esposa de Luis Jiménez en una potente reflexión por su paso.

Tras los agradecimientos a sus seguidores por su asistencia, Coté López les hizo una especial petición «Y pedirles que si es necesaria una próxima estén gracias!».

«(Porfa no me pongan a mi “gracias” y cosas porque de verdad me hace sentir súper incómoda hice lo mismo que todos Uds que asistieron de corazón… nada más)» agregó la influencer en su reflexión online.