«Nunca hubo engaño»: Fanny Cuevas aclara acusación contra su pololo Tras subir una romántica postal junto a su pololo, muchos seguidores de Fanny Cuevas se preguntaron qué había pasado con la funa.

Hace poquito te contamos que Fanny Cuevas sorprendió a sus seguidores en redes sociales, luego de compartir unas románticas postales con su ex pololo, con quien terminó hace solo unas semanas atrás y no de la mejor manera.

Resulta que en su momento la chiquilla salió a acusarlo no solo de serle infiel con otra mujer, sino que aseguró que le robó dos millones de pesos y además afirmó que ejerció maltrato físico y psicológico en su contra.

Por lo mismo que los fanáticos de Fanny estaban tan impactados de volver a verla junto a él de lo más feliz, luego de las duras acusaciones que se mandó públicamente en contra de su amorcito.

La explicación de Fanny Cuevas

Es a raíz de esta situación que la ex chica reality compartió unas historias en Instagram para asegurar que nada de eso era verdad. «Sin duda no podré borrar ninguno de mis actos de rabia e impotencia plasmados en mi plataforma digital, pero es que cuando lo he hecho he tenido tanta raba que ni yo me controlo» comenzó escribiendo.

Siguiendo por esta línea, Fanny agregó: «no digo que no pueda volver a equivocarme, ni que no subiré más nada. Porque con la misma intensidad que actúo lo estoy pasando mal, soy igual de intensa cuando lo estoy pasando bien y estoy siendo feliz. Acostumbramos a mostrar lo bueno y nos olvidamos de la realidad de la vida. Con tropiezos, equivocaciones y más. Creo en el amor y en el arrepentimiento sincero, creo en los nuevos comienzos. Me encanta amar y no dejaré nunca de hacer lo que sienta mi corazón».

«Quiero dejar en claro que nadie me debe nada. Que nunca hubo engaño. Que como toda pareja hemos tenido momentos malos y buenos, que muchas veces vemos lo que nos acomoda ver, que no somos perfectos, que todos nos equivocamos. Y yo siempre me equivoco porque soy dura. De las duras. Pero si me pasa, voy y vuelvo a comenzar como todp@s. Así es la Life» cerró Cuevas.