Michelle Carvalho indignada por no conseguir RUT definitivo en Chile Por medio de sus redes sociales, Michelle Carvalho denunció los problemas que ha tenido para obtener su RUT definitivo en nuestro país.

Con más de 1.2 millones de seguidores en Instagram, Michelle Carvalho siempre está compartiendo fotitos y registros de su día a día, además de sus próximos proyectos. Pero en esta ocasión, la chiquilla decidió recurrir a sus redes sociales para hacer un duro descargo.

Resulta que la brasileña lleva más de 10 año viviendo en nuestro país, pero todavía no puede obtener un número de RUT definitivo. Es a raíz de esta situación que acusó de estar sufriendo complicaciones para conseguir una cédula de identidad que no sea la temporal.

De acuerdo a lo que comentó en su cuenta de Instagram, Michelle lleva cerca de dos años haciendo todos los trámites para establecerse en Chilito con un RUT definitivo. «Después de dos años me llega un correo diciendo que tengo hasta el viernes para mandar mi declaración de antecedentes criminales» comenzó escribiendo.

Siguiendo por esta línea, la ex chica reality explicó que de no hacerlo, todo el proceso de cancelaría, por lo que tendría que comenzar a hacer el papeleo desde cero.

«Toda la plata que invertí en ese trámite y la espera de dos años a la basura para poder renovarlo y tenerlo definitivo». Además de: «Y eso que llevo 10 años en Chile y nunca me dan el definitivo» es parte de lo que escribió Michelle Carvalho.

Pero esto no es todo, sino que la chiquilla también aseguró que siempre le rechazan la solicitud del RUT y le entregan uno temporal que dura solo un año, por lo que cada ocho meses tiene que hacer el trámite de renovación nuevamente.

Las complicaciones que le trae a Michelle Carvalho

Pero no solo es la molestia de tener que hacer el trámite tan seguido, sino que la modelo plus size, aseguró que la falta de RUT definitivo le impide hacer una serie de cosas en su vida diaria, como contratar servicios, ya que no cuenta con la identificación.

«Ni mi línea de celular puedo tener a mi nombre por no tener la definitiva. Una vergüenza. Siempre tengo que andar pidiendo a mis amigos que saquen las cosas a sus nombres. Por mi cag** de Rut que ni sirve para nada» afirmó Michelle.