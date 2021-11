Michelle Carvalho impacta con coqueta sesión de fotos Por medio de redes sociales, Michelle Carvalho dejó la grande entre sus fanáticos al mostrar una osada sesión de fotos bien destapada.

No cabe duda que Michelle Carvalho es más que activa en sus redes sociales, especialmente en Instagram, donde la chiquilla cuenta con más de 1.2 millones de seguidores, a los que encanta con todo tipo de publicaciones sobre su vida diaria y sus próximos proyectos.

Pero la chiquilla también es conocida por sus osadas postales en las que deja casi nada a la imaginación; y es en este contexto que la brasileña no dudó en hacer una nueva coqueta sesión de fotos para la revista digital EgoEgo.

Michelle Carvalho en el último tiempo ha ganado gran popularidad por romper los estereotipos de físico, así que la revista estaba feliz de recibirla nuevamente para modelar una serie de coquetos atuendos en los que luce su figura.

A través de su cuenta de Instagram desde EgoEgo escribieron para acompañar las fotos: «Michelle Carvalho is back! A principios de este año hicimos un Piluches junto a la modelo @mrs_carvalho que francamente la rompió».

«Y ahora que volvemos a las pistas, una nueva producción de nuestra sección Freestyle se toma nuestro Instagram donde Michelle nos muestra cómo robarse todas las miradas. La amamos» agregaron.

El último proyecto en televisión de Michelle Carvalho

Hay que mencionar que la ex chica reality lleva bastante tiempo alejada de la televisión y solo con algunas apariciones esporádicas; siendo la última un corto paso por el programa de cocina ‘El Discípulo del Chef’.

Pues Michelle Carvalho entró en el capítulo del miércoles 8 de septiembre, integrándose al equipo ‘Rojo’. En esa ocasión también se incorporaron el cantante Miguelo y el actor Marcial Tagle; mientras que Helénia Melán, Paul Vásquez y Renata Bravo, quienes ya habían sido eliminados, regresaron por repechaje.

Sin embargo, en el episodio del pasado miércoles 29 septiembre, la modelo brasileña fue eliminada tras una tensa competencia.

«Realmente me tengo que guiar por lo que me aporta o no me aporta. Y honestamente y te lo voy a decir con cariño, Marcial me aportas, pero menos de lo que yo espero de ti. Me gusta la madurez, me gusta la iniciativa, pero necesito un poco más. Mi eliminado hoy es…», expresó en ese momento Sergi Arola.

«Lo siento Michelle, no me aportas ahora mismo lo que necesito en mi equipo, así que estás fuera. Lo siento», agregó Sergi Arola, dejando a la modelo afuera del programa.

«Estoy agradecida de la oportunidad y feliz de haber compartido con todos ustedes», manifestó Michelle Carvalho en su despedida del espacio de CHV.