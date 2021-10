Responde ex de Fanny Cuevas: «Jamás me acosté con esa niña y tampoco le he robado» DiPaolo y la supuesta "patas negras" desmintieron los dichos de la ex-chica reality, afirmando que son calumnias.

La semana pasada Fanny Cuevas volvió a tomarse los titulares. Todo luego de que afirmara por redes sociales que su ex pareja le fue infiel, la maltrató y le quitó su dinero.

Y aunque la modelo compartió hace poco fotos y registros junto a su (entonces) pololo en Brasil, la relación habría tenido un fina turbulento. «Ayer mi ex se acostó con esta mina. ¡Quiero dejar en claro que me manda mensajes todos los días!», afirmó en sus historias de Instagram la ex-participante de «Mundos Opuestos».

El desquite de la ex-chica reality continuó, afirmando según reportó La Cuarta que; «me robó 2 millones de pesos y me maltrató física y piscológicamente. Por favor ¡déjame en paz! Gástate mi plata y sigue con tu vida, no me estén molestando».

«¡Cómo la gente puede ser tan mala! ¡Tan mal agradecido! Púdrete por siempre mantenido», concluyó Cuevas.

Las respuestas a Fanny

La actual pareja del ex de Fanny respondió a los comentarios, afirmando que: «pobre mina y mentirosa. Hazte ver, flaite ordinaria. Nos vemos en tribunales por difamación y calumnias por tanta falsedad hacia mi persona. No permitiré esto. Me superaste, quiérete un poquito aunque sea».

Asimismo Dipaolo, quien es el ex en cuestión, salió a defenderse a través de un mensaje que envió a AR13. «Quiero que sepan que todo lo que dijo Fanny es falso, incluso ella aún me habla a mi, todo es falso», aseguró.

«Me dejó muy mal sobre lo que dijo, ya que yo jamás me acosté con esa niña y tampoco le he robado ni jamás le he pegado o (agredido) sicológicamente», añadió.

Con una foto, el ex de Fanny compartió en su Instagram «todo lo que hablan y dicen de mi es falso. Yo siempre he tenido mi plata jamás le he robado ni le he pegado a ninguna mujer.