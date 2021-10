«Pensé que me estaban secuestrando» La Rancherita y el complejo momento que vivió en México A raíz de la crisis migratoria en nuestro país, Carolina Molina, se refirió a su experiencia como migrante y los malos ratos que vivió.

Durante las últimas semanas la crisis migratoria en el norte de nuestro país se ha tomado las noticias; es por lo mismo que muchos han querido salir a dar su opinión frente al tema, siendo una de estas Carolina Molina ‘La Rancherita’, quien vivió desde el otro lado la migración, ya que por muchos años vivió en México.

Según lo consignado por La Cuarta, la ex chica ‘Rojo’ compartió un video en sus redes sociales donde se refirió a lo bueno, pero también a lo malo de su experiencia viviendo en un país que no era el suyo.

«Yo también en un minuto he sido extranjera. He vivido muchos años en otro país, en México y la verdad es que aunque ha sido súper bonita experiencia para mí, me han tratado increíble en el plano artístico, donde me he presentado, se me han dado muy bonitas posibilidades, también el cotidianeidad, en el día a día, me pasaron situaciones a veces muy incómodas y súper tristes» comenzó relatando La Rancherita.

Siguiendo por esta línea, la cantante recordó una particular historia que le ocurrió mientras paseaba a sus perros en una plaza del país azteca, hasta que una mujer la reconoció como migrante.

«Comenzó a gritar como loca y llamar a la policía, exigiendo que yo mostrara mis papeles si estaba legal o no estaba legal y sin que yo la hubiese provocado para nada. Esto fue una discriminación, totalmente fue desde el punto de vista que se le mire» señaló La Rancherita.

«Para mí fue súper incómodo porque tuve que ir a buscar mis papeles, me saltaba el corazón y la policía acompañándome a mi casa. Fue feísima la sensación, horrible» agregó.

La Rancherita pidió empatía

Y esta no fue la única experiencia, sino que La Rancherita contó que incluso la quisieron estafar en la calle. «En algún momento me pasó con más de algún taxista que me sacaron más dinero, me sacaron a pasear como se dice. Un día hasta pensé que me estaban secuestrando porque el tipo me dio millones de vueltas para sacarme más dinero, entendiendo que yo era extranjera y no conocía la ciudad».

Es por esto que la artista pidió más empatía al público con las personas que llegan a nuestro país. «Pasan cosas feas, se siente horrible estar en otro país y que te traten mal, por eso le pido a mis compatriotas que se pongan la manito en el corazón y se pongan en lugar del otro, que sean empáticos».

La Rancherita afirmó que durante todos estos episodios «se sintió horrible, feísimo. Y cuando me pasaba eso, extrañaba a mi familia, mi casa, mi gente, mi país (…) pero tenía la esperanza de que podía volver a Chile en cualquier minuto».

«Pienso en los venezolanos, haitianos y esa gente que a lo mejor ni siquiera se le puede pasar por la mente el volver a su país con su gente -agregó-. Pensemos en ello, que todos somos hermanos y qué feo se siente que te discriminen y que no tengas la oportunidad a volver a tu casa, donde a lo mejor quisieras estar» cerró.