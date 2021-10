¡Se aburrió! María José Quintanilla expone que usan su imagen para estafa A través de redes sociales, María José Quintanilla dio a conocer que están usando su imagen para vender productos para bajar de peso.

Lamentablemente ya se ha hecho costumbre que las imágenes de varios famosos sean utilizadas para vender supuestos productos «milagrosos» ya sea para bajar de peso o quitar las arrugas, los cuales terminan siendo estafas. Y el turno fue de ni más ni menos que de María José Quintanilla.

Resulta que la cantante y animadora de ‘La Hora de Jugar’ cachó que su rostro estaba siendo utilizado en publicidades falsas para bajar de peso; por lo mismo que la chiquilla se indignó y de inmediato recurrió a sus historias de Instagram para desmentir de plano que esté involucrada en esto.

«Falsooooo, esto no es real; es una estafa. No lo crea. Jamás promocionaría algo así!» escribió en una de las publicidades que dice: «María José Quintanilla ha sido demandada por divulgar secreto para adelgazar».

Mientras que en la segunda imagen donde se puede ver una supuesta entrevista a la cantante, aprovechó de agregar que «es una estafa. Jamás me han entrevistado, porque jamás he tomado esta cosa. No lo compre! Yo no se lo recomiendo. Porque jamás tomaría algo así!».

María José Quintanilla no es la primera

Como te mencionamos antes, María José Quintanilla no es la primera famosilla en verse envuelta en una desagradable situación como esta. Es más hace muy poco tiempo Yamila Reyna mostró a través de su cuenta de Instagram como también su imagen era usada para vender productos de baja de peso.

«Hoy volvió a circular esta información falsa penosa y ridícula sobre una tal doctora Veronica Carrasco y un producto para adelgazar fiberton» comenzó escribiendo la actual participante de ‘MasterChef Celebrity Chile’.

Junto con lo que la actriz argentina agregó «es completamente FALSO, yo no promociono y jamás promocionaría un producto para adelgazar! Y no, aunque baje 500 kilos tendría la cintura que me pusieron en la foto».