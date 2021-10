¿Tenía alergia? Particular gesto de Marcianeke en entrevista se volvió viral Antes de comenzar una entrevista telemática, Marcianeke hizo peculiar gesto con la nariz que de inmediato se volvió viral.

No cabe duda que Marcianeke alcanzó una fama meteórica, convirtiéndose en uno de los exponentes más populares de la música urbana en nuestro país. Tanto es el éxito del chiquillo que incluso está en el top 10 de los más escuchados de Spotify.

Es en este contexto que el joven recientemente dio una entrevista al portal ‘Soy Chile’ para hablar de su carrera, pero más que llamar la atención por sus declaraciones, un particular gesto que hizo justo antes de comenzar la conversación fue la que se robó toda la atención.

Resulta que en el registro que rápidamente fue viralizado en redes sociales, se puede ver a Marcianeke realizando un llamativo gesto mientras la periodista lo presenta. Pues el joven de 19 añitos aparece agachado y moviendo la cabeza, mientras que al poco tiempo se limpia la nariz frente a la cámara.

A marcianeke lo pillaron en plena faena de succión xD pic.twitter.com/00LnAdGBVC — Thomacco (@thomaccoo) October 5, 2021

No podía faltar que el video en cosa de minutos comenzó a circular a través de redes sociales, donde muchos notaron lo obvio que fue el gesto del intérprete de ‘Dímelo Ma’, mientras que otros no dudaron en criticarlo duramente por el mal ejemplo que estaba entregando. Eso sí, nadie se quedó ajeno a esta particular situación.

Te dejamos las reacciones al video de Marcianeke

Marcianeke: «Esa que el gatillo le gusta jalar (Rata-ta) Que le guste flotar y fumar Tussi, keta quiere’ mezclar»

Gente que ve marcianeke jalando por zoom: 😨😨😨 — Matita (@matitaortuzar) October 6, 2021

En vdd les da risa ver a marcianeke jalando???? Wnnnn a mí me da ansiedad, pena, asco, una mezcolanza de sensaciones, menos risa — Mario 🏳️‍🌈 #BoricPresidente (@leovolando) October 6, 2021

que asco el hueón de marcianeke jalando y que incómodo para la niña que lo iba a entrevistar ☹️ — abraham 🦖 (@xbrahm) October 6, 2021