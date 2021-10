Pamela Díaz confiesa el mal rato que pasa por la pensión de sus retoños Invitada a 'Pecados Digitales', Pamela Díaz se refirió a la lucha por el pago de pensión alimenticia y las visitas de sus retoños.

En varias ocasiones te hemos contado que Pamela Díaz ha sido más que abierta al momento de referirse a los problemas que ha tenido en el último tiempo en relación al pago de la pensión alimenticia por parte de los padres de sus retoños y el por qué finalmente decidió pedirla.

Por lo mismo que al ser invitada a ‘Pecados Digitales’, la Fiera se refirió nuevamente a la lucha que lleva; esto luego de que le mostraran un video que subió a su cuenta de Instagram en el que aparece haciendo la fila en el banco en compañía de la menor de sus hijos.

A raíz del registro le preguntaron cómo habían sido los términos con su ex parejas, a lo que aseguró que ha sido difícil por el tema de la pensión alimenticia. «Subí eso porque estuve dos horas y media haciendo la fila en el banco (…) No me depositaron, pero eso se lo pasé al abogado» comenzó señalando Pamela.

Junto con esto afirmó que ya está acostumbrada a esta situación. «Llevo manteniendo a mis hijos 13 años sola, y antes nunca pedí nada porque dije: ‘¿Para qué?’».

La relación de los hijos de Pamela Díaz con sus padres

Por otro lado, Pamela confesó que a pesar de la compleja situación que vive con los padres de sus hijos, jamás les ha puesto una barrera para que los visiten. «Ellos se llevan bien. Mateo y la Trini se llevan muy bien con su papá, yo no».

Frente a la decisión de pedir por la pensión alimenticia de sus retoños, aseguró que su salida de CHV fue el detonante. «Ya no tenía las lucas de antes y necesitaba por último que fuera ‘miti miti’. No es que esté pidiendo para mí, es lo básico, pero no fue, hasta el día de hoy».

«Es un tema súper complicado (…) No me siento ni mal ni bien contándolo, porque son los padres de mis hijos y ellos saben toda la verdad. No tengo mucho que ocultar» afirmó Pamela Díaz.

A pesar de que la situación es bastante complicada, la animadora aseguró que es ella la que se hace cargo de su casa y sus retoños en todo momento. «Cuando se enferman, pagar una isapre, preocupada de que si pierdo mi pega estoy jodida (…) Tienes que responder en tantas cosas».

Finamente Pamela se refirió a uno de los temas más complejos para ella y que tiene relación con Pascuala, su pequeña de tan solo 4 añitos; tanto así que tuvo que consultarlo con su psiquiatra. «¿Qué hago si el papá no la quiere ver hace dos años? No le interesa».