Pamela Díaz por cobro de pensión alimenticia: «Nos alcanza para almorzar un completo» A través de sus historias de Instagram, Pamela Díaz dio a conocer que le tocó ir a cobrar la pensión alimenticia de sus retoños.

Como te hemos contado, en el último tiempo Pamela Díaz ha sido más que abierta al momento de hablar sobre su vida personal en redes sociales, confesando que incluso los papás de sus retoños nunca le han pagado la pensión alimenticia y que recién ahora se atrevió a pedirla.

Es en este contexto que la mañana de este jueves, la Fiera sorprendió a sus seguidores en Instagram al dar a conocer que le tocó ir hasta el banco a cobrar la pensión, ya que el trámite no se podía hacer de forma online.

«Hola people, aquí vamos… está rico el día para hacer una linda fila en el banco» comenzó señalando en una de las historias que publicó Pamela.

Siguiendo por esta línea agregó que estaba «Haciendo la fila como cualquier persona normal, vinimos a buscar la pensión alimenticia con niños incluidos, como corresponde» mientras mostraba a su retoña más pequeña.

Aunque siguiendo fiel a su estilo, Pamela no pudo evitar mandar el pedazo de palo en relación al monto que recibió. «Después con lo que nos pasen demás nos alcanza para almorzar un completo con suerte» aseguró.

Pamela sobre la pensión alimenticia

Hay que recordar que en una entrevista con Carmen Gloria Arroyo, la animadora se confesó sobre la pensión alimenticia de sus retoños, admitiendo que solo hace poco se atrevió a pedir el monto que le correspondía a sus hijos.

Frente al motivo por el que no lo pidió, Pamela Díaz aseguró que «porque me iba bien y porque sentía que: ‘Pu…, qué iba hacer atados’. Y como yo pagaba todo, yo mandaba a mis hijos, yo hacía lo que quería y no necesitaba alguien que me estuviera aquí molestando…Grave error».

«Durante 13 años no recibí ni un peso y ahora, como las cosas han cambiado, dije: ‘Bueno, tengo que hacer un cambio yo también’. Hoy día pido la pensión alimenticia» lanzó la Fiera.