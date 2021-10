¿Cuál es el presente de Nanci Guerrero? La diva del Jappening con Ja Muchos recuerdan a Nanci Guerrero por sus despampanantes participaciones en Jappening con Ja y Sábado Gigante y aquí te contamos en qué está.

Fue a fines de los ’90 y principios de los 2000 que Nanci Guerrero, una alta y rubia argentina con un cuerpo envidiable comenzó a sacar suspiros en todos los televidentes, gracias a sus primeras apariciones en la televisión chilena, las que sin duda muchos recuerdan hasta el día de hoy.

Según cuentan nuestros amigos en Radio Activa, la chiquilla se hizo presente con todo en 1999, gracias a su participación en ‘Sábado Gigante’, donde apareció en varios sketch humorísticos. Y de acuerdo a lo que contó ella misma, nuestro mismísimo Patito Torres fue el que la invitó al famoso espacio de Don Francisco.

«A un festejo del ‘Jappening’ llegó el Pato Torres, él trabajaba en Sábado Gigante. Me contó que estaban interesados en mí y ahí pegué el salto. Empecé en 1999, me abrió las puertas del mundo, llegué a más de 43 países, la gente me conoció y tuve la oportunidad de conseguir otros trabajos» contó Nanci en una entrevista.

Nanci Guerrero y el Jappening con Ja

Pero sin duda que es más que recordada por su participación en el ‘Jappening con Ja’, donde hizo una gran cantidad de personajes protagónicos. Siendo uno de estos el de ‘Malena’, la guapa secretaria del señor Zañartu y que indignaba a su esposa que siempre le decía «te quiero bien lejos de ese Obelisco con minifalda».

«La gente del ‘Jappening’ se comunicó con mi marido, querían que trabajara allá. Ha sido una universidad del humor. Lo primero que hice fue una meteoróloga que se desvestía con el aumento de la temperatura, y Jorge Pedreros me dijo ‘Nanci, esto es un tren que va a 400 kilómetros por hora, si no subís, te quedás abajo’» recordó en conversación con La Cuarta.

Y la cosa no se quedó ahí, ya que en nuestro país, la vedette también trabajó junto a Daniel Vilches, con quien participó en varias revistas que la hicieron una de las mujeres más deseadas de la época, gracias a su altura y sus curvas que cautivaron a todo el público nacional.

«Me uní a Daniel Vilches, en el ‘Venga conmigo’, y tuvimos temporadas exitosas en Santiago y en Viña. Él es un gran profesional, gran amigo y persona, compartí mucho con él y su esposa» contó Nanci Guerrero.

El presente de la argentina

La vedette actualmente ya tiene 56 añitos y se mantiene mejor que nunca, además de seguir más que activa en televisión, solo que ahora desde Miami, lugar en el que vive hace años y donde tiene su propio programa. El espacio se llama ‘En modo Nanci Guerrerro’, y es transmitido por Telefe Internacional, ahí la argentina muestra la vida de ricos y famosos.

«La idea es mostrar las maravillas y excentricidades de la ciudad, con mansiones de hasta 43 millones de dólares, yates espectaculares, los últimos autos, otros de coleccionistas, la riqueza en cuanto a nacionalidades, la historia increíble de sucesos y personajes, como Al Capone» explicó Nanci sobre su programa.

Aquí te dejamos algunas de sus fotitos