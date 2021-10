¡Ándate Cabrito! Gala Caldirola sorprende con un beso a Iván Cabrera en ‘El Discípulo del Chef’ En el último capítulo de 'El Discípulo del Chef', Gala Caldirola sorprendió a todos tras en plena competencia besar al Potro Cabrera.

Hace varias semanas que comenzó a correr un fuerte rumor que vinculaba sentimentalmente a Gala Caldirola con Iván Cabrera, esto luego de que los pillaran en varias ocasiones saliendo a comer juntos y a la coquetería que muestran semana a semana en ‘El Discípulo del Chef’.

Es en este contexto que en el capítulo de anoche se vivió un momento que reavivó todas la especulaciones, pues la española en medio del programa y frente a todas las cámaras le dio un beso al Potro.

«Te quería dar las gracias por lo de ayer. Por el abracito y las palabras» le dijo Gala a Iván para darle un besito en la mejilla y luego un abrazo. «Obvio, feliz. Tú sabes que voy a estar ahí» fue la respuesta que le dio el ex chico ‘Yingo’.

Por qué fue el beso de Gala Caldirola a Iván Cabrera

Luego de esta situación que dejó más que sorprendido al público, fue la propia chiquilla que contó por qué le agradeció con un beso a Iván Cabrera. Todo se debe a un mal episodio que ella atravesó, en el que contó con el apoyo de El Potro.

«La verdad es que el último capítulo estuvo un día un poco bajoneado y todos tenemos días así, emocionales. Como me pasó en el programa, que parecía que se me iba a desmoronar todo cuando se me rompió la tartaleta pero resurgí y logré llegar al final» afirmó Gala Caldirola.

De todas formas hay que recordar que los episodios de El Discípulo del Chef son grabados. Es más, ambos ya viajaron juntos a Cancún con otros amigos. Desde allí, aprovecharon de desmentir que existiera un pololeo entre ellos.

Sin embargo, la relación que Gala Caldirola e Iván Cabrera muestran en el espacio de cocina ha dado paso a una serie de especulaciones y algunos fanáticos de la ex chica reality aún espera que ocurra un romance.