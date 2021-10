Arturo Vidal rompe el silencio por polémica de Sonia Isaza: «No le crean a estos payasos» Luego de que se filtrara un audio de Daniella Durán, asegurando que Sonia Isaza la esperó fuera de su casa, Arturo Vidal salió al baile.

Durante este lunes te contamos que se filtró un audio de Daniella Durán, chiquilla que hace un tiempo fue vinculada a Arturo Vidal, en el que contaba que la pareja del King, Sonia Isaza, llegó hasta su departamento en Miami tras enterarse de la relación.

Este registro fue dado a conocer por Sergio Rojas en su programa online ‘Que te lo digo’, donde según cuenta el periodista, la chiquilla le cuenta a una amiga como fue la supuesta visita que hizo la colombiana fuera de su casa en dos ocasiones.

«Me la topo de frente y me queda mirando rarísimo. Yo dije ‘qué es esto’. Me asusté horrible y me fui corriendo» se le escucha decir a Daniella. Mientras que Rojas aseguró que la vio a la mañana siguiente luego de que saliera a correr.

Tanta habría sido la molestia de Durán, que incluso le habría comunicado a Vidal la situación, frente a lo que este le aseguró que no se preocupara. «Arturo le dice ‘no te va a hacer nada, no pasa nada’. En vez de haberse sentido apoyada, sintió que le bajó absolutamente el perfil».

La respuesta de Arturo Vidal

Pero fue hace solo algunos minutos que el propio Arturo Vidal decidió romper el silencio por medio de una transmisión en vivo de Instagram donde aclaró todo y defendió a su polola actual.

«Todo los que está saliendo de Daniella con Sonia es mentira. No le crean a estos payasos que salen a hablar» comenzó señalando el King en el live junto a sus seguidores.

Siguiendo por esta línea, Arturo Vidal aprovechó de enviarle unas palabras a sus fanáticos. «Para que no empiecen a subir cosas, a molestar a Sonia» junto con asegurar que la chiquilla se enteró del affaire con Daniella al tiempo después cuando él decidió contarle.

«Inventaron que la miró feo. Eso es mentira. No los voy a nombrar porque no le voy a dar seguidores. Sigan trabajando» agregó el futbolista, además de señalar que el viaje de Isaza en Miami no coincide con la fecha en que habrían ocurrido los hechos.