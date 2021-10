Sigue el cahuín: Filtran audio de Daniella Durán sobre extraño encuentro con Sonia Isaza De nuevo los romances de Arturo Vidal están en la polémica, pues se reveló que Sonia Isaza visitó al supuesto nuevo amorcito del King.

Fue tras la Copa América 2021 que Arturo Vidal confirmó su quiebre con Sonia Isaza a través de redes sociales. Desde ese momento que comenzó a correr el fuerte rumor de que estaba de lo más enganchado con la periodista colombiana Daniella Durán, con quien incluso había pasado unos cuantos días en Miami.

Pero el cahuín no se quedó ahí, ya que también comenzó a especularse que la propia Isaza habría llegado hasta el departamento de su compatriota para encararla. Situación que fue desmentida por la chiquilla en conversación con Cecilia Gutiérrez, donde además negó tener una relación amorosa con el King.

Ahora parecía todo calmado, ya que Arturo y Sonia habrían vuelto. Sin embargo la historia vuelve a dar un giro, ya que en ‘Que te lo digo’ filtraron un audio de Daniella Durán en el que le contaría a una amiga que se topó con la en ese entonces ex de Vidal cuando volvía a su departamento.

«Lo que tú vas a escuchar a continuación es el modus operandi como Sonia Isaza habría amedrentado a Daniella en Miami» lanzó Sergio Rojas antes de dar a conocer el audio. En este se muestra como la chiquilla habría quedado tras ver a la modelo.

El audio de Daniella Durán

«Me la topo de frente y me queda mirando rarísimo. Yo dije ‘qué es esto’. Me asusté horrible y me fui corriendo» se le escucha decir a Durán.

Tras esto el periodista relató que «salió a correr en la mañana y muy que estaba la loquis de nuevo ahí afuera. Como en un acto de intimidación». Razón por la que quiso hablar con Vidal, quien le había bajado el perfil.

«Arturo le dice ‘no te va a hacer nada, no pasa nada’. En vez de haberse sentido apoyada, sintió que le bajó absolutamente el perfil» comentó Sergio Rojas sobre lo que dijo Durán, quien además calificó lo ocurrido como «weird (raro)».

Pero la cosa no se queda ahí, sino que el periodista de ‘Me Late’ aprovechó de dar más datos de la relación de Vidal con Daniella; asegurando que su familia y hasta Marité Matus estaban felices con la chiquilla.

«A Sonia la odian, porque se metió en la relación de Arturo y Marité. Incluso llamaba a Arturo amenazándolo. Es una persona intensa» afirmó.