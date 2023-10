«Pasaron cosas raras»: La Rancherita da detalles de curiosa invitación que recibió de Arturo Vidal

En los últimos días, Arturo Vidal se ha visto en el centro de la noticia, ya sea por temas personales o deportivos. Es en este contexto que ahora, Carolina Molina, más conocida como La Rancherita, contó detalles de lo que vivió en su romance con el futbolista.

Resulta que al ser invitada al podcast de Karol Dance, ‘Un Día Más’, la chiquilla confesó que al poco tiempo de terminar su relación, el King la llamó para invitarla a una fiesta en el extranjero. La cual al parecer no le gustó mucho y terminó arrancando del lugar.

La Rancherita revela extraña invitación de Arturo Vidal

«En México una vez me contactó. Yo había terminado con mi pololo, sí», comenzó relatando La Rancherita, descartando de plano algún tipo de remember con Arturo Vidal, de acuerdo a lo que le insinuaron los anfitriones. «Fui a esa fiesta, vi cosas que no quería ver y me fui para mi casa».

Ante la insistencia de si acaso tuvo algo más con el futbolista en ese momento, la artista aprovechó de contar más detalles de lo que ocurrió esa noche. «Yo estaba soltera y me invitó a una fiesta nomás, con más gente».

«Había hartas colombianas y venezolanas. Yo llego allá y su intención era clara, pero… no estaba cómoda con el ambiente. Pasaron cosas raras», cerró La Rancherita.

Se debe recordar que hace un buen tiempo, Caro Molina habló de su relación con Arturo Vidal, confesando los motivos por los que terminaron, luego de que un seguidor le afirmara que el King «la paseó».

«Lo quise cuando no era nadie, cuando era un descubrimiento futbolístico, cuando no tenía nada de lo que tiene ahora, cuando no tenía ni la fortuna ni los millones ni la fama que tiene ahora, lo quise cuando era un jugador más, un cabro chico, simpático, amoroso, detallista» comenzó relatando.

Junto con agregar: «Pero te voy a aclarar que me paseó solo hasta cuando yo quise, porque terminé con él. Aunque se dijeron muchas cosas y se inventaron muchas cosas en el camino, yo decidí terminar con él. La verdad es que cometió el error, para mí un gran error, de decirme que quería llevarme a vivir con él y que yo tenía que dejar estas payasadas de la música. Fue un detonante y dije ‘no es la persona indicada para mí'».