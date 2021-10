Adriana Barrientos recibe pesados comentarios por foto a todo cachete En sus redes sociales, Adriana Barrientos compartió una osada postal en bikini, pero no esperaba llenarse de críticas de algunos ociosos.

Ya ha pasado un largo tiempo desde que Adriana Barrientos dejó de estar presente en televisión, pero de todas formas la chiquilla sigue más que presente a través de su cuenta de Instagram, donde impacta a sus seguidores con osadas fotitos y registros de su día a día.

A pesar de que usualmente la chiquilla se llena de buenos comentarios y piropos, no pueden faltar los desubicados que le dedican pesadas críticas. Y así fue como ocurrió recientemente, luego de que publicara una especial postal junto a su querida perrita Asia.

Resulta que Adriana compartió una publicación en la que se ven una serie de fotitos desde la playa, pero la que sin duda llamó más la atención fue una en la que se lucía junto a su cachupín mientras posa de espalda en bikini, mostrando toda su retaguardia.

Y aunque recibió varios piropos, a la Leona también le llegaron pesadas críticas en las que le aseguraban que solo se dedicaba a exponerse ya que ese tipo de postales no eran para nada femeninas y que se había ido al chancho con las operaciones.

«Más efecto que cara jaja»; «Que poco Delicada… Nada de femenina» y «es lo único que sabe hacer, mostrar su trasero y sus implantes. Si la hace feliz, bien por ella» es parte de lo que le escribieron a Adriana a los minutos de subir la postal.

Aunque de todas formas algunos de sus seguidores salieron a defenderla. «Quién define lo que es femenino? yo más bien diría qué pena que en pleno 2021 existan mujeres tan prejuiciosas con sus pares» fue de los comentarios a su favor.

Los polémicos dichos de Adriana Barrientos

Hay que recordar que hace un tiempo Adriana protagonizó una particular polémica, luego de que fuera entrevistada por Pamela Díaz y asegurara que le gusta ser mantenida, por lo que no aceptaría a un hombre que le haga pagar la cuenta.

La cosa parte cuando la Fiera le consultó durante la entrevista si alguna vez le había tocado pagar la cuenta porque su cita se había hecho el loco; frente a lo que esta señaló que «a mí no me pasan esas cosas» y se mandó la frase pa’l bronce.

«Me muero. Yo no podría estar con una persona que me haya hecho pagar miti miti una cuenta. Me enfría, vieja, me enfría. Es como un balde de agua fría. Olvídate. Puede ser Brad Pitt, pero me dices ‘tienes que pagar la mitad de la cuenta’ y ese gallo en su vida me va a ver los calzones» aseguró Adriana Barrientos.