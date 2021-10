«Estoy que me m…» José Antonio Neme y su mensaje para ‘Contigo en la Mañana’ En medio del 'Mucho Gusto' José Antonio Neme se tomó un minuto para enviarle un divertido mensaje a los animadores de la competencia en CHV.

Es conocido que la guerra por el rating se trasladó a lo matinales y que día a día se pelean por ser el favorito del público. Es en este contexto que José Antonio Neme protagonizó un divertido momento cuando le envió un mensaje ni más ni menos que a su colegas de ‘Contigo en la Mañana’.

«Uno se ha levantado a las 6 de la mañana, nos hemos tomado con la Diana 433 té o café. Llega el primer corte comercial… ¿Qué es lo que queremos hacer después de tres horas? (Ir al baño, pero) Tenemos que esperar la tanda de Chilevisión. ¡JC (Rodríguez) estamos esperando la tanda!» comenzó gritando en un momento el periodista.

Pero la cosa no se quedó ahí, sino que Bolocco también se sumó al leseo de Neme, ya que agregó: «Avísanos JC cuando te vayas a ir a la tanda para ver si tomamos agua o no, porque queremos hacer pipí y no podemos».

«Cuando llega la tanda, uno quiere ir al baño aparece el César (productor) y dice ‘hay que grabar menciones'» continuó el animador, a lo que Diana acusó en broma: «Eso te lo dice a ti de esa manera. A mí se me acerca y me dice ‘en la próxima tanda olvídate de hacer pipí, hay que grabar cuatro menciones’. Me amenaza».

«Las cosas como son. Por muchos meses, yo tuve que hacer todas las menciones que tú no quisiste hacer. Yo fui a reclamar arriba, al departamento comercial» siguió con su reclamo José Antonio Neme en pantalla.

Mientras que Diana Bolocco afirmó: «Quiero preguntarte a ti, César, a qué hora puedo ir al baño a hacer pipí, porque no es fácil…».

Neme y su petición para ‘Contigo en la Mañana’

Tras esto fue que José Antonio Neme continuó bromeando con el productor del programa, a quien le señaló que «Depende de Julio César. Cuando él lo indique».

Para finalizar, el periodista volvió a tomar la palabra para dedicarle un mensaje a los rostros de la competencia. «Le voy a mandar un recado a la Carmen Gloria Lobos, a la Monse y al Julio César: dependemos de ustedes para ir al baño. Así que, por favor… ¡váyanse al corte lo antes posible, que estoy que me m….».