«No salgan con estos»: Adriana Barrientos responde a feos comentarios tras dichos sobre los hombres Luego de confesar que no saldría con un hombre que la haga pagar la mitad de la cuenta, Adriana Barrientos mostró los mensajes que recibió.

Este martes Adriana Barrientos dejó la grande en redes sociales luego de participar en el programa online de Pamela Díaz, donde se mandó varias confesiones, entre las que aseguraba que nunca saldría con un hombre que la haga dividir la cuenta y que le encanta ser mantenida.

Resulta que la Fiera le consultó durante la entrevista si alguna vez le había tocado pagar la cuenta porque su cita se había hecho el loco; frente a lo que esta señaló que «a mí no me pasan esas cosas» y se mandó la frase pa’l bronce.

«Me muero. Yo no podría estar con una persona que me haya hecho pagar miti miti una cuenta. Me enfría, vieja, me enfría. Es como un balde de agua fría. Olvídate. Puede ser Brad Pitt, pero me dices ‘tienes que pagar la mitad de la cuenta’ y ese gallo en su vida me va a ver los calzones» aseguró Adriana.

Junto a lo que agregó: «Yo valoro mucho a la gente generosa. Generosidad, creo, es la palabra que tiene que caracterizar a los hombres. Los hombres tienen que ser generosos con las mujeres».

Se fueron con todo contra Adriana Barrientos

Rápidamente estos dichos se volvieron virales, generando cientos de comentarios sobre la posición de Adriana; y al parecer muchos indignados partieron a dejarle feos mensajes en su cuenta de Instagram, por lo que la Leona decidió exponer a algunos de ellos.

«Quizá tendrías una pareja estable si tuvieras una actitud más abierta. Aunque quizá sencillamente no quieres una pareja estable» le escribió un usuario, a lo que esta respondió: «Hombres llorando porque quieren pagar a medias. Mujeres no salgan con estos, son unos miserables!!».

Mientras que otro sujeto no se guardó nada y le escribió sin filtro a Adriana Barrientos: «Cada cual paga como puede, unos con plata otros con el poto, cuál es su caso?». Pero la chiquilla no se quedó callada y lanzó: «Miserable. Este es el clásico espécimen que trata de avergonzarte para salvar de pagar él».