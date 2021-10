Adriana Barrientos preocupa tras subir video desde la clínica Recientemente Adriana Barrientos compartió en sus historias un video contando que debió llegar a una clínica por dolor en el pecho.

En las últimas horas Adriana Barrientos generó preocupación entre sus seguidores, luego de que compartiera a través de sus historias de Instagram una serie de videos en los que aparece hablando acostada desde una clínica del sector oriente de Santiago.

De acuerdo a lo que contó a propia chiquilla, llegó hasta el centro médico para ser atendida de urgencia. «Qué horror tener que hacer esta historia aquí. Cuando respiro me duele el pecho, cuando tomo aire. Y debido a eso y que tengo antecedentes coronarios complicados, tuvieron que trasladarme a urgencias y aquí me hicieron un electrocardiograma».

Aunque de todas formas, Adriana dejó claro a todos sus fanáticos que afortunadamente la cosa no pasó a mayores. «Por suerte salió súper bien. Me falta hacer un examen más y ya estaría okey, totalmente descartado que haya sido algo al corazón».

Para finalizar, la Leona le agradeció a sus seguidores todo el apoyo que ha recibido en estos momentos, además de dar a conocer los posibles motivos por los que tuvo este problema de salud.

«Me duele… Espero que haya sido como dijo el médico en primera instancia, que probablemente sea una inflamación que hay entre el cartílago y el hueso… el cartílago se inflamó. Eso es por el exceso de entrenamiento. Son situaciones que pasan» cerró Adriana en el video.

Los polémicos dichos de Adriana Barrientos

Hay que recordar que hace un tiempo Adriana protagonizó una particular polémica, luego de que fuera entrevistada por Pamela Díaz y asegurara que le gusta ser mantenida, por lo que no aceptaría a un hombre que le haga pagar la cuenta.

La cosa parte cuando la Fiera le consultó durante la entrevista si alguna vez le había tocado pagar la cuenta porque su cita se había hecho el loco; frente a lo que esta señaló que «a mí no me pasan esas cosas» y se mandó la frase pa’l bronce.

«Me muero. Yo no podría estar con una persona que me haya hecho pagar miti miti una cuenta. Me enfría, vieja, me enfría. Es como un balde de agua fría. Olvídate. Puede ser Brad Pitt, pero me dices ‘tienes que pagar la mitad de la cuenta’ y ese gallo en su vida me va a ver los calzones» aseguró Adriana Barrientos.