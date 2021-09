¡Se armó! La Noche respondió sin filtro a dichos de Leo Rey Recientemente Leo Rey sorprendió al revelar que durante su época en La Noche ganaba pésimo, y sus ex compañeros le respondieron.

Hace poquito te contamos que Leo Rey estuvo invitado a ‘Pero con Respeto’, el late de Julio César Rodríguez; donde se confesó sobre varios temas, incluyendo su paso por La Noche, el grupo tropical que lo lanzó a la fama y del cual tiene recuerdos dulces y agraces.

«Para mí fue como haber terminado mi carrera, haberme titulado de artista, de cantante. Los más lindos recuerdos, los mejores escenarios, pero por otro lado, son sentimientos encontrados, porque me hicieron pebre» comenzó señalando el cantante.

Siguiendo por esta línea, Leo Rey aseguró que «Ahora, con el retiro del 10%, imagínate, yo no tenía ningún peso. Nunca me impusieron, nunca me dieron boleta. Me cagaban con las lucas, me pagaban 100 lucas cuando el grupo cobraba 10 millones de pesos».

«Teníamos diez fechas, habíamos hecho 20 shows y me pagaban de a uno. Después pasaban dos semanas y me pagaban el otro. Yo empecé a rebalsarme de a poco, empecé a desilusionarme» afirmó en el programa de CHV.

La respuesta de La Noche a Leo Rey

Obviamente que las declaraciones de Leo Rey generaron revuelo, siendo replicadas en varios medios de comunicación y desde La Noche eligieron uno en particular para responder de una especial forma que claramente va a sacar ronchas.

Resulta que en la página de Facebook de un medio nacional donde se compartió la noticia; la banda nacional que la rompió a mediados de los 2000 no se les ocurrió nada mejor que escribir un comentario en el que solamente publicaron el link para su canción «mentiroso».

Este tema de La Noche forma parte de su disco ‘En tu cuarto’ y está escrito por Alexis Morales, quien es el compositor de la mayoría de sus canciones. Mientras que en el estribillo se puede leer: «Mentiras, mentiras, mentiras, todo era mentira, traición y mentiras, promesas que no cumpliría, tienes que borrarlo de toda tu vida».